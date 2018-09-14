14 Сент. 00:00 2018-09-14T13:19:24+03:00

Белая рубашка против угольной пыли, предвыборный розыгрыш и что осталось на улице Дальнего Востока

Утренний эфир 14 сентября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Изменить размер текста: A A

В Приморском крае завершилась акция «Угольный контроль», в которой участвовали известный блогер Александр Хитров и редактор РИА «ФедералПресс» в Дальневосточном федеральном округе Максим Ситников. О своей задумке и результатах поездки в Находку они расскажут сегодня в студии радио «Комсомольская правда»-Приморье».

Также в программе: анонс свежего номера "Комсомолки", политические страсти в преддверие второго тура губернаторских выборов, впечатления гостей ВЭФ от Владивостока и финальная часть 14-16 сентября на острове Русском.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/668736" frameborder="0"></iframe> Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 14.09.18.