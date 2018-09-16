Второй тур губернаторских выборов в Приморье: открылись избирательные участки

СЕГОДНЯ 02:17 2018-09-16T02:26:59+03:00

Несмотря на очевидные избирателям нарушения, в избирком не поступило ни одной жалобы

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Сегодня, 16 сентября, в Приморском крае проходит второй тур выборов губернатора. Как сообщила "Комсомольской правде" член краевого избиркома Татьяна Заболотная, ровно в 8 часов утра во Владивостоке и всех остальных муниципальных образованиях открылись 1329 участков для голосования. Они будут работать до 20:00.

- Заблаговременно прошли тренировки по возникновению внештатных ситуаций на избирательных участках. Более 10 тысяч членов избирательных комиссий приступили к работе. С учетом досрочного голосования всего во втором туре задействованы 1550 участков. Уже завершилось голосование на 214 судах, находящихся в море, где волеизъявление высказали 8545 членов экипажей. Также прошло досрочное голосование на семи участках в труднодоступной местности Красноармейского района. Всего зафиксировано 10429 досрочно проголосовавших избирателей Приморского края: в процентном отношении это 0,71%, - рассказала Заболотная.

Она добавила, что Приморский край - единственный субъект РФ, где в это воскресенье проходит второй тур губернаторских выборов. Участвуют представитель "Единой России" (но при этом беспартийный) врио губернатора Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко. В первом туре 9 сентября они набрали соответственно 46,5 % голосов избирателей и 24,6 %.

В преддверие второго тура "Комсомолка" сообщала о случаях навязчивой телефонной агитации и даже искажения информации о дате выборов, что стало одной из тем обсуждения в прямом эфире радио "КП"-Приморье". Сейчас представитель краевого избиркома заверила журналистов, что официальных жалоб по этому поводу не поступало.