Губернаторские выборы в Приморье и российско-китайский Медиаконгресс

17 Сент. 00:00 2018-09-17T06:03:44+03:00

Утренний эфир 17 сентября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

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Многие в Приморье совсем не спали минувшей ночью, в том числе политологи Наталья и Юрий Коломейцевы. Тем не менее, они придут в студию радио "Комсомольская правда" - обсудить вместе с ведущими прямого эфира прошедшие выборы и результаты голосования, которые напоминают американские горки: победа практически была в руках у Андрея Ищенко, но сейчас вырвался вперед Андрей Тарасенко.

Во втором часе продолжим следить за предварительными итогами выборов, а также поговорим о предстоящем Российско-Китайском Медиаконгрессе. Его соорганизаторами во Владивостоке являются Александр и Юлия Мальцевы.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/669043" frameborder="0"></iframe> Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 17.09.18.