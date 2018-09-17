Губернаторские выборы в Приморье и российско-китайский Медиаконгресс
Многие в Приморье совсем не спали минувшей ночью, в том числе политологи Наталья и Юрий Коломейцевы. Тем не менее, они придут в студию радио "Комсомольская правда" - обсудить вместе с ведущими прямого эфира прошедшие выборы и результаты голосования, которые напоминают американские горки: победа практически была в руках у Андрея Ищенко, но сейчас вырвался вперед Андрей Тарасенко.
Во втором часе продолжим следить за предварительными итогами выборов, а также поговорим о предстоящем Российско-Китайском Медиаконгрессе. Его соорганизаторами во Владивостоке являются Александр и Юлия Мальцевы.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 17.09.18.
Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 17.09.18