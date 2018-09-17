2018-09-17T01:45:17+03:00
Общество

Выборы губернатора в Приморье: Центризбирком объяснил утреннюю смену лидера

Жалоб от наблюдателей в избиркомах отдалённых муниципалитетов края не поступало
Игорь Сорокин
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фото из архива КПфото из архива КП
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Курирующий выборы в Приморском крае член Центральной избирательной комиссии России Евгений Шевченко заявил, что при обработке 99,3 % протоколов избирательных бюллетеней победу одерживает врио губернатора Андрей Тарасенко. При этом коммунист Андрей Ищенко, уже заявивший о своей победе, отстал на две тысячи голосов.

Как информирует РБК, по словам Шевченко, такая ситуация сложилась, поскольку при обработке протоколов ввод данных в систему «ГАС Выборы» шел с опережением.

Данные из удалённых городов поступали в систему в последнюю очередь, а там избиратель отдал голоса Тарасенко, как это, например. произошло в городе Арсеньеве.

Как уточнил Шевченко, жалоб от наблюдателей в избиркомах отдалённых муниципалитетов Приморья не поступало.

Между тем, представители приморского отделения КПРФ заявили, что в случае проигрыша их кандидата Андрея Ищенко край ожидают народные протесты.

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