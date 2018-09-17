Выборы губернатора в Приморье: Центризбирком объяснил утреннюю смену лидера
Курирующий выборы в Приморском крае член Центральной избирательной комиссии России Евгений Шевченко заявил, что при обработке 99,3 % протоколов избирательных бюллетеней победу одерживает врио губернатора Андрей Тарасенко. При этом коммунист Андрей Ищенко, уже заявивший о своей победе, отстал на две тысячи голосов.
Как информирует РБК, по словам Шевченко, такая ситуация сложилась, поскольку при обработке протоколов ввод данных в систему «ГАС Выборы» шел с опережением.
Данные из удалённых городов поступали в систему в последнюю очередь, а там избиратель отдал голоса Тарасенко, как это, например. произошло в городе Арсеньеве.
Как уточнил Шевченко, жалоб от наблюдателей в избиркомах отдалённых муниципалитетов Приморья не поступало.
Между тем, представители приморского отделения КПРФ заявили, что в случае проигрыша их кандидата Андрея Ищенко край ожидают народные протесты.
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