2018-09-14T03:46:13+03:00
Общество

Во Владивостоке силовики оцепили резиденцию командующего Тихоокеанским флотом

К зданию в центре города стянуты десятки машин скорой, полиции и пожарной службы [фото]
Максим Аверкин
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Людей не подпускают близко к резиденции. Фото: Юлиана ВиноградоваЛюдей не подпускают близко к резиденции. Фото: Юлиана Виноградова
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Сегодня утром десятки пожарных расчётов, полиция, кареты скорой помощи подъехали к пятиэтажному особняку командующего Тихоокеанским флотом на улице Лазо во Владивостоке. Здесь проживает адмирал Сергей Авакянц. По предварительной информации, в резиденции найден опасный объект.

На месте находятся военные в полной выкладке. Фото: Юлиана Виноградова

На месте находятся военные в полной выкладке. Фото: Юлиана Виноградова

С первых минут чрезвычайного происшествия корреспондент «КП» попытался выяснить причину прибытия такого большого числа сил безопасности. Однако у военных точно выяснить информацию об этом первоначально не удалось – они только отметили, что, по всей вероятности, это учение. Однако всё походило больше на реальные действия.

Место огородили ленточками. Фото: Юлиана Виноградова

Место огородили ленточками. Фото: Юлиана Виноградова

В пресс-службе Тихоокеанского флота корреспондента «Комсомольской правды» - Владивосток» успокоили: для паники нет причин. Сейчас во Владивостоке проходят крупнейшие антитеррористические учения. В связи с этим на место привлекли силы безопасности.

Сколько ещё место будет находиться под надзором сил безопасности - неизвестно. Фото: Юлиана Виноградова

Сколько ещё место будет находиться под надзором сил безопасности - неизвестно. Фото: Юлиана Виноградова

По легенде, в резиденции командующего флота нашли подозрительный предмет. На сообщение о находке сюда стянулись службы безопасности. Командующий Тихоокеанским флотом контролирует тысячи километров России, и к нему по традиции приковано очень большое внимание. Поэтому так много техники прибыло к зданию.

Резиденция командующего ТОФ находится на Лазо. Фото: Юлиана Виноградова

Резиденция командующего ТОФ находится на Лазо. Фото: Юлиана Виноградова

Интересно, что инцидент проходит в самый разгар крупнейших с 1981 года военных учений «Восток-2018». Как уточнили в пресс-службе флота, Сергей Авакянц сейчас находится на своём боевом посту во Владивостоке.

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