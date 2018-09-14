Во Владивостоке силовики оцепили резиденцию командующего Тихоокеанским флотом
Сегодня утром десятки пожарных расчётов, полиция, кареты скорой помощи подъехали к пятиэтажному особняку командующего Тихоокеанским флотом на улице Лазо во Владивостоке. Здесь проживает адмирал Сергей Авакянц. По предварительной информации, в резиденции найден опасный объект.
На месте находятся военные в полной выкладке. Фото: Юлиана Виноградова
С первых минут чрезвычайного происшествия корреспондент «КП» попытался выяснить причину прибытия такого большого числа сил безопасности. Однако у военных точно выяснить информацию об этом первоначально не удалось – они только отметили, что, по всей вероятности, это учение. Однако всё походило больше на реальные действия.
Место огородили ленточками. Фото: Юлиана Виноградова
В пресс-службе Тихоокеанского флота корреспондента «Комсомольской правды» - Владивосток» успокоили: для паники нет причин. Сейчас во Владивостоке проходят крупнейшие антитеррористические учения. В связи с этим на место привлекли силы безопасности.
Сколько ещё место будет находиться под надзором сил безопасности - неизвестно. Фото: Юлиана Виноградова
По легенде, в резиденции командующего флота нашли подозрительный предмет. На сообщение о находке сюда стянулись службы безопасности. Командующий Тихоокеанским флотом контролирует тысячи километров России, и к нему по традиции приковано очень большое внимание. Поэтому так много техники прибыло к зданию.
Резиденция командующего ТОФ находится на Лазо. Фото: Юлиана Виноградова
Интересно, что инцидент проходит в самый разгар крупнейших с 1981 года военных учений «Восток-2018». Как уточнили в пресс-службе флота, Сергей Авакянц сейчас находится на своём боевом посту во Владивостоке.