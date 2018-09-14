Не бойтесь идти к врачу!

СЕГОДНЯ 05:10 2018-09-14T05:13:08+03:00

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О том, чем опасен рак, как вовремя успеть обнаружить проблему на ранней стадии и начать оперативное лечение - говорит Артем Малюнов врач-онколог Владивостокской поликлиники №6.

- Почему мы должны быть на страже?

- Да потому, что сегодня я, как врач-онколог, почти ежедневно наблюдаю, что люди о своём заболевании узнают, находясь на 3й и даже 4й стадиях, когда о полном излечении говорить трудно. И этого можно избежать! Как? Ответ прост – перестаньте бояться идти к врачу! У нас в стране накоплен достаточно хороший, высокопрофессиональный, на уровне мировых протоколов опыт лечения онкологических заболеваний. Бояться рака бессмысленно. Вы должны логично мыслить, а не идти на поводу у своих эмоций. У меня в практике есть немало подобных примеров. Свежий случай: моя пациентка полгода жила с мыслью, что у нее рак. Принимала антидепрессанты. Наконец нашла в себе силы и пришла на прием. Мы ее обследовали и выдали заключение: онкологического заболевания нет. Надо было видеть ее в тот момент: радость, слезы облегчения. У нее душа вспорхнула вверх. Призываю всех - идите, нет – бегите (!) к врачу-профессионалу. Расскажите о своих страхах, сдайте все анализы, пройдите комплексное обследование.

- Что такое рак?

- Рак – это клетка которая работает неправильно. У каждой клетки есть определенная функция, если происходят сбои, то клетка очень быстро размножается. Неконтролируемое размножение клеток называют онкологическим заболеванием. До сих пор не существует 100% способа предсказать, где, когда и как клеточная программа даст сбой. Медицине известны лишь факторы, повышающие вероятность мутации, их называют «канцерогенными», то есть вызывающими опухоли. Казалось бы, что плохого в том, что в организме делятся клетки? Но есть очень важный момент: клетка-мутант становится самым настоящим паразитом, она, не умея и не желая умирать, делится все больше и больше, высасывая из организма все его ресурсы. Со временем человек слабеет, резко угасает его иммунитет.

- Но, как бы закален не был организм, медики констатируют - раком болеют люди всех возрастов. Кто входит в группу риска?

- Это - пожилые люди. Поэтому особое внимание на свой организм и диспансерицазию следует обратить после 50 лет.

Наследственность очень прослеживается в определенных нозологиях. Пример, рак молочной железы. Поэтому настоятельно призываю всех женщин после 45 лет пройти мамографию. На ранней стадии заболевания мы можем предложить органосохраняющие операции и отказ от химиотерапии. В большинстве своем у людей, перенесших рак молочной железы, снимают со временем инвалидность. Я могу точно сказать, что квалифицированные врачи рак не пропустят. С полной ответственностью заявляю.

Повторюсь, наследственность – повод быть внимательным к себе. Для людей с наследственными формами рака необходим индивидуальный график обследований. О наследственном раке можно говорить, когда болезнь возникала у родственников первой линии родства (родителей, братьев, сестёр). Соответственно к врачу-онкологу людям, имеющим основания для онкологической настороженности, следует обращаться не тогда, когда болезнь уже возникла, а когда её ещё нет.

- Насколько важна профилактика рака?

- Очень злободневная тема. В нашей поликлинике № 6, которая расположена по адресу :г. Владивосток, ул. Борисенко 29 хорошо работает программа диспансеризации. Она способна кардинально изменить ситуацию с профилактикой и ранним выявлением онкологии. Обратиться к нам может любой житель Владивостока и Приморского края. Необходимо иметь полис ОМС и паспорт. В регистратуре вся работа с пациентами отлажена так, что нет очередей, работает несколько окон в регистратуре и профессиональные консультанты. И мы, врачи, имеем достаточно времени, чтобы спокойно выслушать, проконсультировать, обследовать пациента. Лично я ни разу никому не отказал в приеме. Особое внимание надо уделить двум методам исследования, которые у нас в поликлинике можно пройти бесплатно: сдать кал на скрытую кровь (1 раз в два года) иммуногистохимическим методом, выполняемом на уникальном высокоточном оборудовании. Второй - мамография. У нас опытные врачи-рентгенологи. Желательно проходить данную процедуру 1 раз в два года женщинам после 40 лет, если врач не назначил другие сроки и дополнительные исследования.

Также, я и мои коллеги не устаем говорить о здоровом образе жизни. Нужно употреблять больше свежих овощей, фруктов, ягод, зелени и уменьшить потребление жирного и особенно переработанного мяса, а также сладостей. Полезна регулярная физическая активность. И конечно, крайне необходимо отказаться от вредных привычек. Вот, пример, сегодня идет снижение заболеваний раком легких. Это результат антиникотиновой программы в стране. Можно существенно снизить риск развития многих видов рака, все в руках самого человека. А медицина – помощник, если на ранних стадиях обнаружится заболевание. Простые истины. Но очень важные!

Совет всем: откройте дверь кабинета с надписью «Онколог». Не бойтесь сделать этот шаг. Ведь вы хотите быть здоровыми и уверенными, что все с вашим организмом нормально? Только так можно обезопасить себя от рака.