Семья дальневосточных леопардов провела «урок безопасности» для котят в Приморье

СЕГОДНЯ 09:55 2018-09-14T10:26:44+03:00

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Скромную семью дальневосточных леопардов обнаружили в Хасанском районе. Ранее не попадавшая в объективы фотокамер семья краснокнижных животных засветилась рядом с «деревом посланий». Всего у этого дерева прошло более 10 зверей, чтобы оставить свои следы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/668764" frameborder="0"></iframe> Животные приходят к красокнижной берёзе Шмидта.Видео: «Земля леопарда»

Фотоловушки «Земли леопарда» продолжают снимать интересные кадры с участием героев парка – дальневосточных леопардов. Причём ранее ничего подобного учёные не видели. Семейство пятнистых кошек появилось у красокнижной берёзы Шмидта. Как позже определили специалисты, ими оказалась самка Leo 45F с тремя котятами. Ранее эти подрастающие малыши ещё не разу не попадались в объективы камер.

Тигры не редко появляются у красокнижной берёзы Шмидта. Фото: «Земля леопарда»

Как отмечают в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда», всего возле этого дерева на видео попали сразу 11 видов животных: амурский тигр, бурый и гималайский медведи, стада кабанов, оленей, колонок, барсук, заяц, лисица и даже ёжик. Почти все они как-то отметили своё присутствие, пометив территорию. Однако в отличие от большинства других зверей, леопарды решили не обозначать себя и прошли мимо. Только перед тем как покинуть место, котята сначала изучили набор оставленных на березе запахов, чтобы в будущем знать, как пахнет добыча или угроза.

Как объяснила инженер-исследователь ФГБУ «Земля леопарда» им. Н.Н. Воронцова и зоолог МРОО «Центр «Тигр» Екатерина Блидченко, своеобразное «дерево посланий» часто используется животными для передачи информации. Учёные называют это биологическим сигнальным полем.

Приходят к местному социальному дереву и медведи. Фото: «Земля леопарда»

– Здесь звери оставляют мочу, шерсть и следы когтей, обмениваясь информацией о своем виде, поле и даже возрасте. Поиск пары, заявление о хозяйских правах на территорию – в метках могут содержаться самые разные важные сообщения, - отметила Екатерина Блидченко.

Отмечается, что уведя от дерева своих детёнышей, и сохранив тем самым статус анонимности, мать уберегла котят от опасности. В диком лесу главная угроза для них - тигры и медведи, поэтому пятнистым хищникам придётся приспосабливаться к существующей ситуации. Как сообщают специалисты, у леопардов это получается настолько хорошо, потому что ещё на хасанской земле ещё не замечен не одного случая схватки краснокнижных животных с другими.