2018-09-18T02:17:01+03:00
Общество

Глава Центризбиркома порадовала приморцев судоходным Уссурийском

По закону, ЦИК обязан огласить результаты выборов за 10 дней
Игорь Сорокин
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фото - кадр из мультсериала "Приключения капитана Врунгеля"фото - кадр из мультсериала "Приключения капитана Врунгеля"
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Глава Центризбиркома Элла Памфилова нашла крайне оригинальное объяснение некоторым странностям голосования на втором туре выборов губернатора Приморья.

Так, в эфире федерального канала «Россия24» она объяснила, что стопроцентная явка на «пяти-шести избирательных участках Уссурийска» связана с тем, что это избирательные участки на маленьких судах. Там, по словам Памфиловой, голосовали всем экипажем — «где шесть человек, а где тринадцать».

Как и многим другим приморцам, корреспонденту Комсомольской правды — Владивосток не удалось обнаружить судовые избирательные участки, приписанные к Уссурийску. Скорее всего, потому, что Уссурийский городской округ, в отличие от Владивостока, Находки или Преображения, вообще имеет мало отношения к судоходству, пусть и на маленьких бортах.

Добавим, что в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко в разговоре с Памфиловой заявил, что результаты голосования как минимум по Уссурийску во втором туре полностью сфальсифицированы. Она же в ответ потребовала как можно скорее направить в Центризбирком все документы и доказательства нарушений.

При этом выборы в Приморье Элла Памфилова назвала «однозначно состоявшимися», отметив, что первый тур не вызвал нареканий ни у кого из кандидатов и прошел полностью прозрачно, а во втором «эмоции претендентов накалились».

По закону, ЦИК обязан огласить результаты выборов за 10 дней. Однако Памфилова допустила, что в крайнем случае итоги второго тура могут быть признаны полностью недействительными, но для этого нужны полновесные основания.

Памфилова о судах в Уссурийске.

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