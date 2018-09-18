Геннадий Зюганов - Андрею Ищенко: сынок, не бзди, идём до конца!
Во Владивостоке сегодня, 18 сентября, на центральной площади проходит очередной митинг коммунистов против итогов второго тура выборов губернатора Приморья. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что ему предлагали руководящие должности в краевой администрации, но ему не нужны ни деньги, ни должности.
Андрей Ищенко начал свою речь на митинге со слов благодарности в адрес своих сторонников и попросил у собравшихся прощения за излишнее волнение.
- Я извиняюсь, немного устал, накал страстей, - объяснил некоторое волнение кандидат от коммунистов. Его тут же приободрили участники митинга. "Все хорошо, продолжайте", - выкрикнул кто-то из толпы.
Андрей Ищенко первым делом рассказал о том, что ему предложили снять свою кандидатуру на выборах взамен на видную должность в краевой администрации.
- С того момента, когда мы вместе с вами вышли во второй тур, ко мне стали обращаться представители "Единой России", занимающие руководящие должности в администрации края и предлагали сдать свои позиции. На что у меня был один ответ: "Мне не нужно ни денег, ни должностей, я избран народом". И я считаю, что мы с вами 16 сентября победили, - заявил собравшимся Андрей Ищенко.
Сынок, не бзди. Идем до конца!.
Кандидат в депутаты поделился и ближайшими планами своей деятельности.
- Нами подготовлено большое количество жалоб, поданы исковые заявления в правохранительные органы Приморского края и Российской Федерации, направлены они также и в ЦИК. Сегодня в 16 часов я лично отправил заявление в следственный комитет генералу Бастрыкину и направил весь пакет документов Геннадию Зюганову. Он сегодня будет в обед по московскому времени встречаться с президентом Владимиром Путиным. Он будет говорить, что Ищенко, которого избрали в Приморском крае, не сдаст позиции.
По словам коммуниста, у его избирательного штаба есть доказательная база того, что результаты на многих избирательных участках Приморья были сфальсифицированы.
- Сегодня у меня с утра был звонок от Геннадия Андреевича. Он сказал "Сынок, не бзди, идем до конца! Я тебя поддерживаю", - проделился Андрей Ищенко.
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