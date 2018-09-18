Геннадий Зюганов - Андрею Ищенко: сынок, не бзди, идём до конца!

СЕГОДНЯ 12:11 2018-09-18T12:15:00+03:00

Андрей Ищенко заявил, что ему не нужны ни деньги, ни должности. Фото: Максим Аверкин

Коммунисты Владивостока и их сторонники вышли на очередной митинг против итогов второго тура выборов губернатора [видео]

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Во Владивостоке сегодня, 18 сентября, на центральной площади проходит очередной митинг коммунистов против итогов второго тура выборов губернатора Приморья. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что ему предлагали руководящие должности в краевой администрации, но ему не нужны ни деньги, ни должности.

Андрей Ищенко начал свою речь на митинге со слов благодарности в адрес своих сторонников и попросил у собравшихся прощения за излишнее волнение.

- Я извиняюсь, немного устал, накал страстей, - объяснил некоторое волнение кандидат от коммунистов. Его тут же приободрили участники митинга. "Все хорошо, продолжайте", - выкрикнул кто-то из толпы.

Андрей Ищенко первым делом рассказал о том, что ему предложили снять свою кандидатуру на выборах взамен на видную должность в краевой администрации.

- С того момента, когда мы вместе с вами вышли во второй тур, ко мне стали обращаться представители "Единой России", занимающие руководящие должности в администрации края и предлагали сдать свои позиции. На что у меня был один ответ: "Мне не нужно ни денег, ни должностей, я избран народом". И я считаю, что мы с вами 16 сентября победили, - заявил собравшимся Андрей Ищенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/669324" frameborder="0"></iframe> Сынок, не бзди. Идем до конца!.

Кандидат в депутаты поделился и ближайшими планами своей деятельности.

- Нами подготовлено большое количество жалоб, поданы исковые заявления в правохранительные органы Приморского края и Российской Федерации, направлены они также и в ЦИК. Сегодня в 16 часов я лично отправил заявление в следственный комитет генералу Бастрыкину и направил весь пакет документов Геннадию Зюганову. Он сегодня будет в обед по московскому времени встречаться с президентом Владимиром Путиным. Он будет говорить, что Ищенко, которого избрали в Приморском крае, не сдаст позиции.

По словам коммуниста, у его избирательного штаба есть доказательная база того, что результаты на многих избирательных участках Приморья были сфальсифицированы.

- Сегодня у меня с утра был звонок от Геннадия Андреевича. Он сказал "Сынок, не бзди, идем до конца! Я тебя поддерживаю", - проделился Андрей Ищенко.