19 Сент. 00:00 2018-09-24T03:23:01+03:00

«Сынок, не бзди!», «Морская гавань Уссурийска», и почему Шпорта с Тарасенко не позвали к президенту

Утренний эфир 19 сентября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

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Главной темой остаются последствия губернаторских выборов в Приморье. После подсчетов краевого избиркома в пользу Андрея Тарасенко сегодня ждём окончательных итогов от Центризбиркома. А пока по Приморью гуляет народное творчество, навеянное словами Эллы Памфиловой про "судоходный город Уссурийск". И первой гостьей радиоэфира сегодня будет политический обозреватель Ольга Кишаковская.

Также в студию радио "Комсомольская правда"-Приморье" придет главный врач краевого онкологического диспансера Михаил Волков.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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Прямая трансляция радио Комсомольская правда Владивосток.