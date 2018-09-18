Мэр Владивостока Виталий Веркеенко отвечает на вопросы горожан в эфире радио "Комсомольская правда"
Обсуждаем реформу местного самоуправления, итоги ВЭФ, и политическую ситуацию в крае
Прямая трансляция радио Комсомольская правда Владивосток.
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Сегодня, 18 сентября, в прямом эфире радио "Комсомольская правда" - Приморье" мэр Владивостока Виталий Веркеенко отвечает на вопросы горожан.
Реформа местного самоуправления, итоги Восточного экономического форума, политическая ситуация в крае.
Говорим также о ремонте дорог, благоустройстве городской среды и перспективах строительства ВКАД.