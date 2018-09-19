2018-09-19T05:53:30+03:00
Общество

Один из лидеров приморской КПРФ заперся в машине и объявил голодовку

Автомобиль стоит на парковке у здания администрации Приморья
Максим Аверкин
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Ранее о голодовке говорил и Андрей ИщенкоРанее о голодовке говорил и Андрей ИщенкоФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Во Владивостоке депутат Законодательного собрания от КПРФ Артём Самсонов объявил голодовку. Акцию он проводит возле администрации Приморского края.

Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» - Владивосток» Артём Самсонов, сейчас он находится в своей машине и не собирается покидать место на парковке возле краевой администрации. На голодовку он пошёл с целью отменить результаты голосования на некоторых участках Приморья где, по его словам, проходили многочисленные нарушения.

- На моих глазах несколько наблюдателей не допустили до подсчёта голосов. Я сам так же приезжал на места территориальных избирательных комиссий в Уссурийске и Дальнегорске, и лично наблюдал такую ситуацию, - поделился в разговоре с корреспондентом «КП» Артём Самсонов.

По его словам, всего у кандидата в губернаторы Андрея Ищенко украли 30 тысяч голосов. Пока из всех сопартийцев только он решил пойти на голодовку. Отметим, что ранее претендент на кресло главы края от коммунистов так же хотел объявить голодовку, но не стал этого делать после общения с лидером компарии Геннадием Зюгановым. Поступить так же он попросил и всех собравшихся, кто пришёл на первый день митинга, 17 сентября.

На вопрос корреспондента «КП», знает ли Артём Самсонов об этом решении, он получил ответ: «Я такого заявления не слышал».

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