Топ-5 скандалов на выборах губернатора Приморья: присоединение Курил, заговор «красных директоров» и полная вакханалия

СЕГОДНЯ 09:03 2018-09-19T09:47:48+03:00

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Сегодня, когда Приморье напомнило о себе шумом выборных скандалов и неразберихи, всевозможные аналитики и обозреватели на разные лады повторяют заклинания о «небывалых вбросах» и «не имеющих аналога фальсификациях». Сами приморцы, особенно те, чью память не смыло Уссурийское море, лишь посмеиваются. Здесь хорошо помнят, что на губернаторских выборах в Приморье часто бывало то весело, то страшно, а то и всё сразу.

1) «ПАКТ» о нападении

В 1993 году Приморье возглавлял обаятельный и многословный Владимир Кузнецов — легкий на подъем человек «академических кругов», рыночник американского образца. По стране катилась приватизация, и далеко не все в крае разделяли высокоскоростной подход Кузнецова к ее темпам. Местные «красные директора», промышленники, рыбаки и лесовики вовсе не хотели для своих вотчин «эффективных управленцев». Они и сами были не прочь завладеть богатством региона. В итоге на свет рождается ЗАО «ПАКТ», одним из многих учредителей которого был Евгений Наздратенко, председатель добывающей серебро артели «Восток». Одновременно с этим Владимира Кузнецова накрывает ковровой бомбардировкой жалоб в самую главную российскую инстанцию — Москву. Четко отработана цель: представить Кузнецова слабым и бесполезным для Приморья в глазах Бориса Ельцина. В итоге Кузнецова снимают, а вместо него приходит ставленник тогда всемогущего в Приморье «ПАКТа».

2) Курилы наши!

Пришедший к власти ельцинским указом Наздратенко, очень быстро освоившись, решил не затягивать с выборами. Евгений Иванович намеревался провести их — и выиграть, разумеется — уже в октябре 1994 года. А чтобы гарантировать выигрыш, Наздратенко решил подстраховаться и... присоединить к Приморью Курильские острова. Сегодня сама идея такого «слияния и поглощения» звучит как интернет-прикол, а тогда это казалось команде Наздратенко настоящей находкой: чувствующие себя забытыми «материком» курильские рыбаки обязательно должны были поддержать на выборах «своего мужика» Наздратенко. Планы не сбылись, спровоцировав негласную войну с сахалинским губернатором и «письмо четырех». Столпы российской демократии Егор Гайдар, Сергей Шахрай, Григорий Явлинский и Борис Фёдоров просили Ельцина отложить выборы в Приморье из-за беспрецедентных нарушений прав человека. В итоге Москва дала суровый отлуп: Хоккайдо и Итуруп не стали приморскими, а выборы в Приморье перенесли на декабрь 1995 года.

Виктор Черепков, 2006 годФото: Анатолий ЖДАНОВ

3) «Сеять хлеб, детей растить...»

Второй раз победив на выборах в декабре 1999 года, Наздратенко оказался первым губернатором, которого снял новый лидер страны Владимир Путин. 6 февраля 2001 года Приморье неожиданно оказалось без губернатора, и выборы назначили на начало лета. Своего ликования не скрывал вечный противник Наздратенко — Виктор Черепков. Оставшись без наздратенковского пресса, Виктор Иванович всерьез рассчитывал на победу. Конкуренцию ему составляли тяжеловесы — глава Приморского морского пароходства Александр Кириличев, ио губернатора Валентин Дубинин, замполпреда президента в ДФО Геннадий Апанасенко. Последним из кандидатов зарегистрировался мало кому известный предприниматель Сергей Дарькин. Те выборы вошли во все учебники по пиару и политтехнологиям (к счастью, в России их до сих пор немного): во второй тур вышли самопровозглашенная «совесть России» Черепков и Дарькин, о котором ни в Приморье, ни за его пределами понятия не имели.

Хабаровчанин Геннадий Апанасенко так и не занял кресло губернатора Приморья. Фото: Khabarovsk.er.ru

4) «Приморье — не поле Пуликово!»

Второй тур выборов 2001 года достоин отдельного упоминания. В Приморье творилась полнейшая предвыборная вакханалия, не идущая ни в какое сравнение с теми «чудесами в табакерке», что мы видим сейчас. Вышедшего во второй тур Черепкова просто сняли с выборов по странному, мягко говоря, поводу. Вместо него соперником Дарькина стал «системный» хабаровчанин Апанасенко. Большей ошибки наверху допустить не могли. Приморье, и без того недолюбливавшее Хабаровск, взвыло, на все лады склоняя фамилии кандидата и его шефа — полпреда Константина Пуликовского. Сергей Дарькин феерически победил во втором туре, набрав 40,17%, при том, что кандидат «против всех» собрал 33% голосов. Об этих цифрах неплохо бы помнить тем кандидатам, кто сегодня судится за десятые доли процента голосов — если бы «против всех» оставался в списках, у многих реальных претендентов вообще не было бы шансов.

Сергей Дарькин - сенсационный победитель кампании-2001. Фото: Игорь НОВИКОВ/ "КП"

5) Недосягаемая высота Миклушевского

Когда выборность губернаторов в России упразднили, интрига сдулась. Есть ли большинству приморцев разница, кого назначат в Кремле? Вспоминая дарькинский слоган, «нам здесь жить», а им — руководить. Но после отставки Дарькина в феврале 2012 года местные элиты все же надеялись на приморского преемника. Хотя усиленно проталкиваемые варианты Игоря Пушкарёва или Руслана Кондратова объективно выглядели маловероятными, реальность оказалась просто обескураживающей. Ректор ДВФУ Владимир Миклушевский был максимально равноудалённым кандидатом — и от элит, и от Приморья, и от самих приморцев. Особенно, когда он поднимался на вертолёте с элитным шампанским на комфортную для себя высоту. То, что спустя всего два года он победил в первом же туре, без проблем набрав 88 %, уже никого не удивляло, включая тех самых экспертов, с которых мы и начали. Выборы в Приморье в кои-то веки стали предсказуемыми, горевали технологи за ужином в модных ресторанах Владивостока. Сейчас им снова пора изумляться.