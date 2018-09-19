Ищенко: лучшее, что может сделать власть, - признать выбор приморцев
Уже третий день подряд у краевой администрации во Владивостоке проходят митинги КПРФ, посвященные выборам губернатора Приморья.
На сегодняшнем народном сходе кандидат от КПРФ Андрей Ищенко призвал власти прислушаться к мнению приморцев, уже выбравших своего губернатора, а не отменять выборы, как уже порекомендовал Центризбирком.
«Вчера во Владивосток прибыла комиссия из ЦИК, сегодня утром мы встретились и очень продуктивно потрудились. Передали им документы о тех тысячах голосов, которые у нас украли в Артёме, Уссурийске и Владивостоке. Надеемся, что быстро они на это отреагируют», — сообщил собравшимся Ищенко.
Кандидат призвал приморцев не терять боевого настроя, в очередной раз поблагодарив всех за поддержку 9 и 16 сентября.
«Мой учитель мне сказал: Андрей, забудь слово „я“. Теперь ты можешь говорить только „мы“: тебя поддержали в Приморье, в России, по всему миру», — не стал скромничать Ищенко.
Претендент на верховный пост в Приморье раскрыл собравшимся — а их порядка 300 человек — планы власти: признать второй тур недействительным и назначить нового врио губернатора из Москвы.
«Опять будет варяг, опять он тут будет год ездить по краю, обещать, что-то говорить. Я думаю, что лучшее, что сейчас может сделать власть, — это признать выбор приморцев и работать с избранным губернатором, а я уже буду работать с Приморьем», — заявил кандидат от КПРФ.
Сегодня стало известно, что во время прямой линии с Владивостоком глава ЦИК Элла Памфилова предложила признать второй тур выборов в Приморье недействительным из-за многочисленных нарушений.
Ищенко о выборе приморцев.Митинг кандидата в губернаторы от КПРФ, Владивосток, 19 сентября 2018Александр ВАСИЛЬЕВ
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