Ищенко: лучшее, что может сделать власть, - признать выбор приморцев

СЕГОДНЯ 11:50 2018-09-19T12:27:50+03:00

Сторонников Андрея Ищенко на площади сегодня заметно меньше Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Красный кандидат против признания второго тура недействительным. Однако у Центризбиркома на эту проблему совсем другой взгляд

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Уже третий день подряд у краевой администрации во Владивостоке проходят митинги КПРФ, посвященные выборам губернатора Приморья.

На сегодняшнем народном сходе кандидат от КПРФ Андрей Ищенко призвал власти прислушаться к мнению приморцев, уже выбравших своего губернатора, а не отменять выборы, как уже порекомендовал Центризбирком.

«Вчера во Владивосток прибыла комиссия из ЦИК, сегодня утром мы встретились и очень продуктивно потрудились. Передали им документы о тех тысячах голосов, которые у нас украли в Артёме, Уссурийске и Владивостоке. Надеемся, что быстро они на это отреагируют», — сообщил собравшимся Ищенко.

Кандидат призвал приморцев не терять боевого настроя, в очередной раз поблагодарив всех за поддержку 9 и 16 сентября.

«Мой учитель мне сказал: Андрей, забудь слово „я“. Теперь ты можешь говорить только „мы“: тебя поддержали в Приморье, в России, по всему миру», — не стал скромничать Ищенко.

Претендент на верховный пост в Приморье раскрыл собравшимся — а их порядка 300 человек — планы власти: признать второй тур недействительным и назначить нового врио губернатора из Москвы.

«Опять будет варяг, опять он тут будет год ездить по краю, обещать, что-то говорить. Я думаю, что лучшее, что сейчас может сделать власть, — это признать выбор приморцев и работать с избранным губернатором, а я уже буду работать с Приморьем», — заявил кандидат от КПРФ.

Сегодня стало известно, что во время прямой линии с Владивостоком глава ЦИК Элла Памфилова предложила признать второй тур выборов в Приморье недействительным из-за многочисленных нарушений.