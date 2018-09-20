Журналисты Приморья и провинции Цзилинь договорились о сотрудничестве

СЕГОДНЯ 02:55 2018-09-20T02:57:20+03:00

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Во Владивостоке, на острове Русском, состоялся российско-китайский медиаконгресс под эгидой Дней культуры провинции Цзилинь в Приморском крае. На форуме встретились больше 50 представителей средств массовой информации двух регионов. Документальным итогом саммита стало соглашение о намерениях, которое подписали представители СМИ. Среди них – исполняющий обязанности директора Владивостокского филиала ИД «Комсомольская правда» Татьяна Клановец.

Китайские коллеги фиксировали каждый момент саммита. Primorsky.ru

- Наше сотрудничество поможет обеим сторонам. Надеемся создать слаженный механизм для дальнейшего процветания средств массовой информации, - сказал директор канцелярии прессы провинции Цзилинь Чжан Шубинь.

Директор краевого департамента международного сотрудничества Алексей Старичков подчеркнул, что у китайской провинции и Приморского края большой потенциал для сотрудничества.

Коллегам было что обсудить. Фото: Primorsky.ru

- У нас есть совместные проекты в области культуры, туризма, экономики промышленности, масс-медиа. Надеемся, таких проектов станет больше», – отметил представитель краевой администрации.

Планируется проводить такой форум ежегодно.