Инициативы Приморья получили поддержку президента России

СЕГОДНЯ 07:45 2018-09-20T07:48:25+03:00

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В дни работы IV Восточного экономического форума президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Приморья Андреем Тарасенко. Глава государства и врио губернатора обсудили ликвидацию последствий паводка в Приморье, поддержку из федерального бюджета в строительстве защитных сооружений, чтобы не допустить наводнений в будущем. Внимание также было уделено экономической и социальной ситуации в крае.

Помощь пострадавшим

В результате разгула стихии в Приморье пострадало 34 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, предварительный ущерб от наводнения только по этому направлению составляет около 680 миллионов рублей. Врио губернатора края обратился к президенту с просьбой помочь компенсировать ущерб.

Положительное решение было принято. Субсидии из федерального бюджета приморские аграрии получат и на восстановление объектов сельского хозяйства, пострадавших в результате ЧС, и на подготовку к весенне-полевым работам. Профильные ведомства совместно с администрацией края должны подготовить необходимые документы до конца сентября.

Напомним, что из-за нескольких циклонов, вызванных ливневыми дождями, в Приморье в 12 районах был объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Это Уссурийский городской округ, Октябрьский, Михайловский, Надеждинский, Черниговский, Шкотовский, Яковлевский, Ольгинский, Лазовский, Тернейский, Красноармейский и Чугуевский районы.

В крае работают 70 оценочных комиссий, которые подсчитывают размер ущерба. По поручению Андрея Тарасенко, только в первую неделю выплат на помощь жителям пострадавших от проливных дождей районов направили 10,7 миллиона рублей. Почти две тысячи семей включены в списки получателей разовой материальной помощи. На эти цели потребуется почти 30,6 миллиона рублей. Работа комиссий по оценке ущерба и составление списков граждан на выплаты продолжаются.

Кроме того, глава региона принял решение об удвоении всех выплат пострадавшим от наводнения этим летом. В ближайшее время будет подписано соответствующее распоряжение. Дополнительное финансирование ожидается из федерального бюджета.

Дороги и мосты

Врио губернатора Приморского края подробно доложил о ситуации, сложившейся в регионе в результате ливневых дождей, президенту России. Он попросил у Владимира Путина на восстановление дорожной инфраструктуры более 700 миллионов рублей.

– На 9,5 метра поднялась вода. Не было такого десять лет. 1600 мостов, беда с мостами полная. Все мосты – старые, их сносит. Край, получается, отрезан, целые поселения, целые города. Я разговаривал с Автодором, могут ли помочь. Потому что я не потяну. Я в год 12 мостов тяну. Но 428 – такое количество. Они говорят, будет поручение – у нас есть фонд, готовы подключиться, – сказал Андрей Тарасенко.

В результате обращения Минтрансу России и краевой администрации поручено подготовить план мероприятий по восстановлению автомобильных дорог и мостов, повреждённых в результате чрезвычайной ситуации в августе-сентябре. На его реализацию будут направлены средства в том числе из федерального бюджета. Приморье получит 5,1 миллиарда рублей на ремонт и модернизацию дорожной инфраструктуры края. Это почти половина от дорожного фонда региона в 2018 году. Такое решение озвучил лично глава государства Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета.

Кроме этого, по поручению Владимира Путина будет подписан акт Правительства РФ, по которому железнодорожные перевозки грузов для ликвидации последствий ЧС в 2018-м и в первом полугодии 2019 года будут осуществляться по «нулевому тарифу».

Дамба защитит Уссурийск

В результате каждого тайфуна улицы Уссурийска превращаются в венецианские каналы, а ряд поселков оказываются отрезанными водой от «большой земли». Так произошло и в этом году. Чтобы ситуация не повторялась, в Уссурийском городском округе необходимо строительство новой дамбы и реконструкция действующих гидросооружений.

Ранее по поручению полпреда Юрия Трутнева муниципалитетом был разработан комплексный план по защите Уссурийского городского округа от наводнений. Соответствующее обращение о его поддержке Андрей Тарасенко направил в Правительство России. Этот вопрос тоже был поднят во время двусторонней встречи руководителя Приморья и главы государства.

Приморью выделят деньги из федерального бюджета на строительство объектов инженерной защиты от наводнений. Согласно поручению президента, средства направят на строительство и реконструкцию дамб в районах Уссурийска «Солдатское озеро», «Семь ветров», устройство защитных сооружений на реках Раковка и Комаровка. Кроме этого, благодаря помощи «из центра» реконструируют гидротехнические сооружения на Кугуковском водохранилище. Дамбы будут строиться на условиях софинансирования Минприроды и краевого бюджета в рамках госпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2013–2020 годы.

Расчистка рек

Во время заседания президиума Государственного совета РФ во Владивостоке, прошедшего на полях ВЭФ, Андрей Тарасенко обратился к президенту России с просьбой рассмотреть вопрос об изменении федерального законодательства, которое позволило бы проводить аварийно-восстановительные работы, в частности расчистку русел рек, без лишних бюрократических проволочек:

– Чтобы почистить реки, мне необходимо много экологических программ сделать. Пока все сделаю, новые ЧС наступают. А это первоочередные мероприятия, которые позволили бы оградить людей от ущерба.

По словам врио губернатора, необходимо законодательно закрепить перечень аварийных мероприятий, которые безусловно необходимы после ликвидации последствий наводнений и других ЧС.

– Действительно, Приморскому краю, учитывая последние наводнения и их тяжелые последствия, необходима программа по ликвидации их причин, в этом я врио губернатора поддерживаю. Причём, она должна быть комплексной и учитывать все факторы, которые приводят к наводнениям, – уверен доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичёва ДВО РАН Владимир Раков.

В настоящее время, прежде чем приступить к ликвидации последствий ЧС, нужно исполнить ряд процедур, связанных с определением состояния грунта, замутнения воды, количества рыбы в водоёме и т.д. Зачастую контрольные подсчёты не поспевают за изменениями, которые происходят из-за нового ливня.

Не край земли

В результате целенаправленной работы с федеральным центром край получил 5,1 миллиарда рублей из федерального бюджета на реализацию программ социального развития центров экономического роста Приморья. По словам Андрея Тарасенко, сейчас на первый план выходят вопросы обеспеченности транспортной, энергетической и социальной инфраструктурой, жильём, доступом к качественным услугам, включая связь, здравоохранение, образование и т.д., от чего у людей и возникает желание жить и работать в Приморском крае.

– Для нас главная цель – повысить уровень жизни граждан, создать комфортные условия и решить социальные вопросы, – подчеркнул врио губернатора.

Еще одна инициатива, с которой Андрей Тарасенко обратился к президенту РФ Владимиру Путину, касается важности сохранения регулярных субсидируемых рейсов «Аэрофлота» во Владивосток. И в этом он заручился поддержкой главы государства.

– За последние несколько месяцев Андрей Тарасенко поднимал перед первыми лицами страны множество острых вопросов, решение которых годами не могло сдвинуться с места. Итоги ВЭФ в очередной раз подчеркнули лоббистский потенциал Тарасенко, что немаловажно для такого сложного региона как Приморье, – считает политолог Павел Наливайко.