2018-09-20T09:48:32+03:00
Общество

«Ни шагу назад»: Андрей Ищенко подаст в суд на приморский избирком из-за отмены выборов

В Московском штабе «КПРФ» уже вырабатывают дальнейшие шаги по судебному разбирательству
Александр ВАСИЛЬЕВ
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Андрей Ищенко продолжит митинговать у администрации Приморского краяАндрей Ищенко продолжит митинговать у администрации Приморского краяФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Андрей Ищенко оспорит в суде решение избирательной комиссии Приморья по отмене второго тура выборов губернатора края. Пока в московском штабе юридического отдела коммунистической партии прорабатывается решение по данному вопросу и готосятся необходимые документы. Об этом сегодня участник предвыборной гонки рассказал журналистам.

- Согласно избирательному кодексу Приморского края, чтобы отменить результаты выборов, надо чтобы минимум на 25 процентах избирательных участках обнаружили факты нарушений. Сегодня заявляли, что только около на 30 УИКах обнаружены нарушения. Это никак не 25 процентов, - сообщил Андрей Ищенко сразу после оглашения решения краевого избиркома.

Всего в Приморье находится 1 300 участковых избирательных участков. Накануне на 13 участках в Советском районе Владивостока обнулили результаты голосования. Это стало основанием, чтобы Центральная избирательная комиссия порекомендовала краевому органу аннулировать все голоса избирателей. Крайизберком сегодня поддержал это решение 12-ю из 13-и голосов.

Такое решение не удовлетворило Андрея Ищенко и его сопартийцев. По его словам, теперь он собирается отменить этот результат через суд.

- Сейчас в Москве в нашем юридическом отделе проведён оперативный штаб по результатам этого решения. Вырабатываем решение. Предварительно могу сказать, что сегодня, завтра и послезавтра мы продолжим проводить народные сходы, а потом переведём всё в судебную плоскость. Будем отменять это решение, - сообщил Андрей Ищенко.

Отметим, что 22 сентября в Приморье партия «КПРФ» проведёт митинг против пенсионной реформы возле железнодорожного вокзала. Как ранее заявляли члены коммунистической партии, не только эта повестка станет главной для сбора. Вместе с ней поднимут и тему прошедшего второго тура.

По словам Андрея Ищенко, сам он надеется, что в регион приедут с проверкой сотрудники федерального Следственного комитета и ФСБ.

- Когда они прибудут сюда, все те люди, кто допустили фальсификации, получат наказание в рамках закона.

Касаемо своих дальнейших действий он отметил, что он планирует и дальше участвовать в выборах.

- Ни шагу назад. Если партия доверит, я буду участвовать во всех выборах, - подытожил кандидат в губернаторы от «КПРФ»

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