В Приморье открыли памятник погибшему в Сирии генералу Асапову

СЕГОДНЯ 07:44 2018-09-22T07:50:16+03:00

Командующего 5-й армией убили на передовой год назад

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В Уссурийске открыли памятник бывшему командующему 5-й армией генерал-лейтенанту Валерию Асапову, погибшему в Сирии. Бюст воздвигли возле штаба подразделения, на Аллее Славы.

Как писала «КП», генерал Асапов погиб в Сирии 23 сентября 2017 года. Это произошло в результате обстрела со стороны террористов ИГИЛ (запрещенная в России организация). Он стал первым высшим армейским офицером, погибшим на сирийской войне. Во время плотного обстрела минометного обстрела был поражен командный пункт, на котором находился российский генерал. Он получил смертельное ранение. Врачи оказались бессильны.

Валерий Асапов погиб в Сирии год назад. Фото: администрация Уссурийска

Памятник генералу открыли к годовщине его гибели. В торжественной церемонии приняли участие командиры армии, краевые и городские чиновники, солдаты, суворовцы и обычные школьники.

В церемонии открытия приняли участие и кадеты. Фото: администрация Уссурийска

Открыл мероприятие начштаба 5-й армии Александр Игнатенко.

– Мы отдаем дань глубокого уважения настоящему патриоту своей страны. Целеустремленность, упорство и высочайший профессионализм позволили пройти ему тяжелейший боевой путь от командира взвода до командующего армией. Без сомнения, памятник будет напоминать всем военнослужащим и жителям Уссурийска о том, что среди нас жил и служил замечательный человек и настоящий офицер, – приводят его слова в пресс-службе городской администрации.

На мероприятие пришло много людей. Фото: администрация Уссурийска

Выступила на церемонии и вдова генерала, Ольга Асапова. Она поблагодарила всех собравшихся, а также авторов бюста – студию художников Минобороны и скульптора Александра Черненко.

Мэр Уссурийска Евгений Корж рассказал, что лично знал Валерия Асапова.

– Он был другом, на которого стоит равняться. Валерий Григорьевич был мужественным, честным и смелым человеком. Он прошел горячие точки, получил тяжелые ранения, но продолжал воевать, – вспоминал он.

Евгений Корж знал героя лично. Фото: администрация Уссурийска

Закончилось мероприятие минутой молчания и возложением цветов.

Многие горожане пришли почтить память Валерия Асапова. Фото: администрация Уссурийска

Справка «КП»:

Валерий Асапов родился 1 января 1966 года в городе Малмыж (Кировская область). В 1987 году с отличием окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, а затем Военную академию имени М.В. Фрунзе и Военную академию Генерального штаба ВС РФ. В 1995 году в должности начштаба батальона отправился в Чеченскую Республику. В Грозном майор Асапов получил тяжелое ранение ноги, перенес четыре операции. В феврале 2013 года его назначили заместителем командующего 5-й Краснознаменной общевойсковой армией. Через 3,5 года он возглавил это соединение. В Сирии Валерий Асапов являлся старшим группы российских военных советников.

В числе его наград - орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Орден Мужества, орден «За военные заслуги», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медаль «За боевые заслуги», медаль «За отличие в военной службе» I степени

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