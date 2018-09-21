Кто пройдётся по звёздной дорожке «Меридианов Тихого»

СЕГОДНЯ 02:57 2018-09-21T02:57:57+03:00

Стивен Сигал рад приехать во Владивосток - на родину своей бабушки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во Владивостоке стартует шестнадцатый по счёту киномарафон Pacific Meridian. Расписание творческих встреч со звёздами Голливуда

Изменить размер текста: A A

Сегодня в 18 часов вечера по синей дорожке у филиала Мариинского театра на Чуркине пройдутся в красивых нарядах артисты и режиссёры отечественного и мирового уровня.

Кинофорум Pacific Meridian продлится неделю. Как и прежде, организаторы зазывают на интересные премьеры. Но, всё же, не меньшее внимание привлекут актёры. Достаточно сказать, что президентом на этот раз избран народный артист РСФСР, выпускник Дальневосточного института искусств Александр Михайлов.

Президент фестиваля Александр Михайлов с женой ОксанойФото: Борис КУДРЯВОВ

Компанию герою любимого миллионами фильма «Любовь и голуби» составит обладатель российского и американского паспортов Стивен Сигал. Легендарный мастер боевиков однажды заявил, что у него есть русская кровь, а его бабушка так вообще родом из Владивостока. Так что к нам в очередной раз приедет самый что ни на есть земляк. Впрочем, из Соединённых Штатов прибывает целая диаспора – Энди Макдауэлл, Эрик Робертс…

Но есть и потеря. Злой рок, а точнее болезнь преследует старожила фестиваля Рока Бриннера. В шестнадцатый раз подряд владивостокцам не суждено увидеть его знаменитую шляпу.

Кстати

Генеральное консульство США во Владивостоке приглашает посмотреть киноновинки из-за океана и познакомиться с американскими актерами, специальными гостями «Меридианов Тихого».

22 сентября, суббота, в 17:10 - Энди Макдауэлл. Творческая встреча и показ фильма «Секс, ложь и видео». Энди Макдауэл сыграла главные женские роли в фильмах «Вид на жительство», «День сурка» и «Четыре свадьбы и одни похороны».

26 сентября, среда, в 15:00 - Стивен Сигал. Творческая встреча и показ фильма «Захват».

26 сентября, среда, в 21:00 - Эрик Робертс. Творческая встреча, показ кинофильма «Поезд-беглец».

Все кинопоказы проходят в кинотеарте «Океан»: улица Набережная 3.