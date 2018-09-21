Обманутые дольщики вышли на митинг в поддержку Андрея Тарасенко

СЕГОДНЯ 09:50 2018-09-21T10:11:58+03:00

Люди боятся, что если врио губернатора покинет свой пост - их дома могут не достроить

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Сегодня возле здания администрации Приморья чуть больше 10 человек пришло поддержать врио губернатора края Андрея Тарасенко. Все собравшиеся люди – обманутые дольщики, которые боятся, что их дома не достроят, если действующий глава края покинет свой пост.

На сегодняшний день во Владивостоке остаются проблемы со строительством домов на Пихтовой, 35, 2-я Поселковой, 3в, Снеговой Пади корпус Д, улице Лесной и Грибоедова, 46. В этом году ситуация по этим зданиям начала исправляться, и прибывшие к зданию администрации Приморского края люди надеются, что всё и дальше пройдёт хорошо. Однако, по их словам, чтобы позитивное движение продолжалось и дальше, для этого необходимо, чтобы у руля края оставался Андрей Тарасенко.

На месте находилось чуть больше 10 человекФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

- Мы хотим, чтобы он действующий глава на своём посту. С августа начались подвижки в отношении обманутых дольщиков, и он должен закончить своё дело. Если уходить с поста, так героем. Я живу на Пихтовой, 35, где у нас с бывшим председателем не выполнялись ни одни обязательства, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» председатель местной ТСЖ Ольга Павловских.

По её словам, в результате больше 20 лет дом оставался без света, отопления, водоотведения и водоснабжения. Вдобавок ко всем невзгодам в апреле здесь сломалась автономная бойлерная. Семьи могут просто замёрзнуть, и необходимо, чтобы в первую очередь наладили теплоснабжение.

Собравшиеся дольщики - это жители с Пихтовой, 35, 2-я Поселковой, 3в, Снеговой Пади корпус Д, улице Лесной и Грибоедова, 46Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Собравшиеся у здания люди вышли без плакатов и каких-либо речёвок. Вместе они надеялись, что к ним выйдет Андрей Тарасенко. Однако, глава края не вышел – сегодня в администрации решается судьба действующего главы и другие, не менее важные вопросы. Впрочем, руководство Приморья всё же посетило людей в лице вице-губернатора Гагика Захаряна.

Как он сообщил собравшимся, все те договорённости, которые были достигнуты между водоканалом, теплоснабжающей организацией, водоканалом, сейчас выполняются.

- Договора подписаны по Пихтовой, Грибоедова, Снеговой пади, Лесной, Второй поселковой. 20 октября уже появится тепло на Пихтовой, как мы и обещали. Работа ведётся, несмотря на всю ту политическую обстановку, которая у нас произошла в крае.

Также он добил, что на Грибоедова уже провели тепло и осталось только подключить электричество. На месте готовят тепловые пункты, идёт монтаж оборудования.

После слов чиновника, обманутые дольщики разлились в словах благодарности и покинули место сразу, как ушёл обратно на совет Гагик Захарян.