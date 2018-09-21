Откровенный разговор о женском здоровье

СЕГОДНЯ 10:20 2018-09-21T10:52:45+03:00

Важна ли контрацепция. Почему молодым парам сегодня сложно зачать ребенка. И как правильно планировать беременность.

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На эти и другие вопросы в программе "ЗДОРОВЫЙ РАЗГОВОР" на радио "Комсомольская Правда" - Приморье" отвечают врач-гинеколог высшей категории Ирина Игоревна Нечитайло и заместитель заведующей поликлиническим отделением Профи Клиник, врач-терапевт Ольга Владимировна Эпова.

- Что подразумевает контрацепция и что происходит, если не предохраняться?

- Контрацепция – это предохранение от нежелательной беременности. Существуют разные виды контрацепции: таблетки, уколы, импланты, внутриматочные контрацептивы, свечи. Но не все виды контрацепции защищают от инфекций, передающихся половым путем. Только презерватив может обеспечить защиту и от инфекций и от нежелательной беременности.

- Много ли у нас женщин, которые хотят, но не могут забеременеть, с чем это связано?

- К сожалению, да. Сейчас выросло поколение 90-х годов, когда изначально дети рождались не очень здоровые. Как следствие, сегодня мы в полном объеме получаем то, что молодые женщины не могут нормально забеременеть. Но, к счастью, современные медицинские технологии позволяют помочь.

Могу добавить, что в 90-е годы, благодаря интернету, подростки слишком рано узнали о сексе и начали заводить ранние половые контакты. Секс победил безопасность, поэтому мы получили поколение с хроническими заболеваниями, вызывающими бесплодие. К слову, сейчас популярна поздняя беременность у женщин за 40. Так вот, они гораздо легче переносят беременность и роды, чем молодое поколение в 25-30 лет.

- Что вы посоветуете тем парам, которые очень хотят обзавестись потомством?

- Беременность обязательно нужно планировать. Но если так получилось, что вы вдруг оказались в интересном положении, то ни в коем случае не стоит прерывать беременность. Продолжайте вынашивать, рожать и воспитывать ребенка.

Если же пара планирует детей, то, в первую очередь, стоит прийти на обследование. Женщина идет к гинекологу, мужчина - к андрологу. В народе существует убеждение, что если у пары не получается забеременеть, то только женщина во всем виновата. Спешу разочаровать вас, дорогие мужчины, 50% зависит от женщины, 50%-от мужчины. Порой у сильного пола даже больше проблем, потому что девушек с самого раннего возраста приучили ходить к гинекологу, проверять свое здоровье и в целях профилактики тоже. У мужчин же чаще позиция совсем другая. Они ждут до последнего, запускают заболевания, что впоследствии и приводит к бесплодию. Однозначно, визит к андрологу, проктологу, урологу не доставляет особого удовольствия. И дело тут, в основном, в психологии, многие считают, что это не мужское занятие. Важно с этим бороться и заботиться о своем здоровье, - советует Ирина Игоревна.

Так что если вы решили зачать ребенка или просто проверить свое здоровье, в Профи Клиник вы можете пройти все необходимые для этого процедуры, сдать необходимые анализы. Что касается времени, это не очень длительная процедура, анализы делаются в течении недели, в зависимости от уровня этих анализов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/669835" frameborder="0"></iframe> Здоровый разговор в эфире радио "Комсомольская правда".

- С чем чаще всего обращаются женщины к вам?

- Чаще всего, все же обращаются с инфекциями. Некоторые пациентки забывают, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, антибиотиками, например. Это может значительно ухудшить ситуацию, и врач может даже не увидеть возбудителя заболевания, потому что анализы будут показывать очень смазанную картину. Становится гораздо труднее назначить лечение, так как инфекция обретает устойчивость к антибиотикам, и они на нее больше не действуют. Поэтому лучше сходить на прием к врачу, где проверят чувствительность к препаратам, установят возбудитель и подберут соответствующее лечение, - объясняет Ольга Владимировна.

Существует анализ, который показывает присутствие или отсутствие инфекции в организме, он называется ФЕМОФЛОР - для женщин и АНДРОФЛОР - для мужчин. Параллельно с другими анализами, для получения более точного результата, делается бакпосев на патогенную флору. А также проводится анализ на чувствительность к антибиотикам как у мужчин, так и у женщин.

Пройти обследование в Профи Клиник будет стоить от 6-7 тысяч рублей, сюда включен целый ряд анализов и УЗИ. А если женщина планирует забеременеть, то желательно пройти полный курс обследования с учетом гормонального фона.

Еще раз повторю - подходить к зачатию ребенка нужно очень серьезно и обязательно пройти обследование. А в случае, если обнаружатся проблемы, вовремя их устранить. Но даже если беременность не планируется, стоит посетить врача в качестве профилактики. Во всех этих вопросах вам всегда помогут врачи медицинского центра Профи Клиник!

ВСЕ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ подробно освещены на сайте Профи Клиник в разделе КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ.

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Медицинский центр «Профи-Клиник» без преувеличения можно назвать уникальным лечебно-профилактическим учреждением. Клиника была создана при поддержке Тихоокеанского государственного медицинского университета. Благодаря этому здесь сложилась такая команда врачей, которой можно безоговорочно доверить свое здоровье. Костяк коллектива составляет профессорско-преподавательский состав ТГМУ, главные специалисты края. Академический подход и огромный практический опыт - вот в чем сила. Возглавляет клинику главный врач Медведь Елена Эдуардовна, врач-ревматолог высшей категории, кандидат медицинских наук. Все специалисты принимают активное участие в научно-практической и образовательной жизни медицинского сообщества, имеют печатные работы в научных медицинских изданиях. Многие из них являются членами Всемирных и Европейских медицинских Ассоциаций. Их доклады звучат не только в России, но и в Германии, Корее, Японии, Сингапуре. Многие врачи Профи Клиник прошли обучение и стажировки за рубежом – в европейских странах, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.