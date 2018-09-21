Голливудские звёзды и международные хиты: кинофестиваль «Меридианы Тихого» открылся во Владивостоке

СЕГОДНЯ 17:45 2018-09-21T18:11:03+03:00

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Проходом звёзд России, США и стран АТР по синей ковровой дорожке у филиала Мариинского театра во Владивостоке открылся XVII кинофестиваль «Меридианы Тихого». Во Владивостоке высадился десант из режиссёров, актёров, сценаристов и шоумэнов, чтобы определить лучшие фильмы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в нескольких номинациях. На несколько дней краевой центр превратился в киностолицу России.

Александр МихайловФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Главный кинофестиваль Дальнего Востока открылся в Приморье в 16-й раз. Традиционным для такого события во Владивостоке стал проход по ковровой дороге звёзд кинематографа из разных стран. В этом году приморских любителей кино порадовали актёры голливудской величины, но не все ещё успели добраться до краевого центра.

Гости «Меридианов» как обычно не могли не вызывать эпатажФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Из ожидаемого многими трио Энди Макдауэлл («День Сурка», «Четыре свадьбы и одни похороны»), Стивена Сигала (серия фильмов «Нико») и Эрика Робертса («Поезд-беглец» и «Неудержимые») во Владивосток пока добралась только знаменитая своими разрекламированными пышня кудрявыми волосами американская актриса. Из российских артистов и режиссёров прибыли Александр Михайлов, Алексей Герман-младший, Александр Гордон, Ольга Прокофьева и многие другие.

Ольга ПрокофьеваФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Проход по синей ковровой дорожке занял около 40 минут. Звёзды шли под громогласные возгласы фанатов, и не редко собравшаяся публика просила своих кумиров дать автограф. Знаменитости не отказывались и с большим удовольствием оставляли свои подписи на бумажках.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко с женой СветланойФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Когда популярные деятели кино показались перед приморцами, началась основная часть открытия в зале филиала Мариинского театра. Гостям представили основные киноленты-участники фестиваля и познакомили с составом жюри. Это Алексей Герман-младший, немецкий режиссёр Филип Грёнинг, программный директор Тайбэйского кинофестиваля Ко Мин Цзюн, канадский директор передачи «Давай короче!» Дэнни Леннон и совмещающий профессии режиссёра и художника Ян Фудун из Китая. Президентом выбрали Александра Михайлова.

Александр ГордонФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

- Я родился на Байкале в бурятском посёлке, откуда я уехал в 14 лет. За всё, что я сегодня умею, хочу поклониться потрясающему Владивостоку. Сегодня здесь присутвует не просто мой знакомый, а мой однокурсник - Ефим Звеняцкий (художественный руководитель театра им. Горького - прим. корр.), с которым мы проучились четыре года. Я очень хочу завтра посетить то место, где я начинал здесь жить: бухта Диомид, 36-й причал. Это первый запах моря. С первых дней я буквально сбежал на корабль. Я без моря не могу, - признался в своей любви к портовому городу Александр Михайлов.

В этот день многие, кто выходил на сцену говорили тёплые слова в сторону Владивостока. Не обошлось и без речи голливудской звезды. С первых слов Энди Макдауэлл отметила, что может говорить по-русски, но она всё решила изъясняться на английском, потому что «мой русский язык уже не в той форме».

- Я очень рада, что мне удалось приехать в ваш город. У меня самые положительные впечатления. Невероятно приятно, с какой теплотой меня встречают. В мире кино мне нравится рассказывать истории людей, истории радостей, боли и многих других эмоций. За всё время своей работы я поняла, что мы все одинаковые. Большое спасибо, что пригласили меня, - сообщила со сцены Энди Макдауэлл.

В завершение кинофестиваль открыл врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко вместе с президентом 16-х «Меридианов» ударом в рынду. Теперь в городе шесть дней, до 27 числа, пройдут мастер-классы, будут проходить встречи с кинозвёздами и громкие премьеры. Напомним, что в этом году в фильмом-закрытием станет снятая во Владивостоке лента «На Районе» с Данилой Козловским.