Главный персонаж выставки в центре народной культуры – пёс

20 Сент. 07:00 2018-09-24T05:31:54+03:00

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В выставочном зале Приморского краевого центра народной культуры открылась выставка «Собака – это Сердце, бьющееся возле Нас!», посвящённая собакам. В экспозиции представлены уникальные предметы из частной коллекции: статуэтки, картины, гравюры, памятные книги, монеты, украшения и другие предметы из Западной Европы XIX–XX веков, а также раритетные вещи времён Советского Союза.

Инициатор необычного вернисажа – руководитель Приморского краевого клуба служебного собаководства Олег Янчев. Судья по всем породам является большим поклонником редких вещей и коллекционером антиквариата.

– Собака всегда служила человеку, защищала, помогала, спасала, любила, – рассказал организатор выставки, заместитель руководителя отдела поддержки и развития народного творчества ГАУ ПКЦНК Илья Федоров, – Поэтому нередко образ собаки становился излюбленной темой для художников, скульпторов, музыкантов. Сейчас, как и сто лет назад, в каждом доме можно встретить предметы с изображением четвероногого Друга. А 2018 год – год Собаки по восточному календарю, поэтому данная выставка весьма актуальна.

Выставка работает до 30 сентября, с 10:00 до 18:00, без выходных по адресу: Владивосток, ул.Пушкинская, 25. Вход свободный.

Кстати

29–30 сентября 2018 года в рамках Международной выставки собак всех пород будет открыта выставка фотографий «Друг, воспитанный тобой». Главными героями сюжетов, конечно, будут овчарки, шпицы, доги, болонки и другие друзья человека. Место проведения фотовыставки: Универсальный спорткомплекс Академии МЧС г. Владивосток, о. Русский, Аякс, 27.