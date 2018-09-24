2018-09-24T06:38:56+03:00
Общество

День тигра 2018 во Владивостоке: выступление группы «Чайф» и полосатое шествие

Больше 8 тысяч человек пройдут по Океанскому проспекту в массовом тигрином карнавале
Максим Аверкин
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Традиционно горожане приходят на праздник с символикой дикой кошкиТрадиционно горожане приходят на праздник с символикой дикой кошкиФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Традиционным карнавальным шествием отметят День тигра во Владивостоке. Жители Приморья пройдут по Океанскому проспекту до центральной площади, где для них устроят насыщенную праздничную программу. Ожидается выступление российских рок-групп «Несчастный случай» и «Чайф».

Появившийся в 2000 году в Приморье тигриный праздник продолжил свою жизнь и до сих пор радует жителей краевого центра. В этот день горожане проходят от Покровского парка до площади Борцов за власть Советов большой колонной, выкрашиваясь в полосатые цвета. Не обходится в этот день и без праздничных программ. В этом году основной праздник развернётся в воскресенье, хотя и в субботу состоится торжественный приём в Приморской сцене Мариинского театра.

По данным департамента охотничьего надзора Приморья, День тигра начнётся в полдень с традиционного праздничного шествия от Покровского парка до центральной площади Владивостока. Так в течение всего дня будут работать анимационные площадки, состоится презентация специализированной техники и торжественное вручение автомобилей сотрудникам охотнадзора и охотничьих хозяйств.

ПРОГРАММА

Праздник на центральной площади начнётся с 10 часов утра и продлится до 17:00. Здесь заработают анимационные площадки, на которых горожане смогут перекраситься в тигриные цвета, купить оригинальные товары с полосатой символикой, перекусить и всячески развлечь себя.

Главное действо, а именно праздничное шествие колонн, начнётся в 12 часов. Ранее сообщалось, что заявка на участие проходила до 21 сентября, а на акцию уже заявлено свыше восьми тысяч человек. Люди начнут собираться у Покровского парка, и в течение часа будут проходить по Океанскому проспекту до площади.

Завершится шествие презентацией специализированной техники, торжественным вручением автомобилей сотрудникам охотничьего надзора и охотничьих хозяйств. Мероприятие заявлено на 13 часов и продлится 30 минут.

Послушать популярные российские группы можно с 19 часов. Первыми на сцену выйдет «Несчастный случай». Известные своими хитами «Что ты имела ввиду», «На фиг, на фиг!» рокеры в течение около двух часов будут петь для собравшихся слушателей. В 20:45 их сменит «Чайф». Отметим, что исполнители песни про разгромный результат футбольного матча «Аргентина - Ямайка» в воскресенье посетят эфир радио «Комсомольская правда» - Владивосток.

КСТАТИ

На день тигра во Владивостоке перекроют часть городских дорог.

- С 06:00 до 23:00 ограничат заезд на парковку возле администрации Приморского края;

- С 10:20 до 13:20 на участке автомобильной дороги по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с улицей Советской;

- С 11:50 до 14:00 на участке автомобильной дороги по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Октябрьской до площади Борцов Революции.

Объезд организуют по улицам: Уборевича, Алеутская, переулок Павленко, Партизанский проспект, проспект Красного знамени.

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