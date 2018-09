Морские деликатесы и прогулки на яхте: как гости «Меридианов Тихого» отдыхают во Владивостоке

СЕГОДНЯ 10:30 2018-09-25T10:34:28+03:00

С открытием фестиваля «Меридианы Тихого» на несколько дней Владивосток превратился в киностолицу России. В очередной раз краевой центр посетили кинодеятели из разных стран – США, Филипин, Китая, Кореи и многих других. В эти они знакомятся с его приморскими жителями, ландшафтными особенностями и удивительной природой.

В этом году во Владивостоке высадился целый десант из видных кинодеятелей. Среди них есть и голливудские звёзды: Стивен Сигал, Эрик Робертс и Энди Макдауэлл. Причём первые два актёра, знаменитые своими ролями в боевиках, ещё не успели добраться до краевого центра. А вот Энди не только приехала на открытие кинофестиваля и прошла по синей ковровой дорожке. На следующий день она отравилась изучать город вместе с его окрестностями.

Голливудскую актрису видели и на улицах Владивостока. Фото: Инстаграм пользователя infidel_fufungstein

Ксения Лаврова-Глинка и Энди Макдауэлл. Фото: Инстаграм актрисы

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» - Владивосток» в пресс-службе кинофестиваля, у звезды картин «День Сурка» и «Четыре свадьбы и одни похороны» эти дни прошли насыщенными. В первую очередь ей устроили трёхчасовую экскурсию по Владивостоку. Она посетила музей имени Арсеньева, выставку Брюлова в Приморской государственной картинной галерее. Конечно же, совмещающая в себе профессии модели и актрисы Энди не смогла пройти мимо экспозицию историка моды Александра Васильева «Мода и кино». Традиционно показали ей и морской фасад острова Русский, прокатив по морю.

Энди, как и многие другие гости Владивостока, не удержалась, и тоже сфотографировала свою поездку по Золотому мосту Фото:

За время прогулки знаменитость не редко попадала в объективы местных жителей и культурных деятелей. Путешествуя по Владивостоку, Энди и сама снимала на свой телефон городские достопримечательности вперемешку со странными кадрами из городских трущоб. Под конец она и вовсе сняла короткую запись с видом на Золотой рог, подписав её тёплыми словами «Thank you for the amazing hospitality» (Спасибо за удивительное гостеприимство, - прим. корр.). Сегодня актриса уже покинула Приморье.

Поделиться видео </> x HTML-код В последнем видео из Владивостока Макдауэлл поблагодарила всех за гостеприимство.Видео: Инстаграм andiemacdowell! другой источник

Две другие голливудские звезды, Стивен Сигал и Эрик Робертс, прилетят на «Меридианы» уже завтра, 26 сентября. В этот день они проведут творческие встречи вместе с показом фильмов со своим участием: это фильм Андрея Кончаловского «Поезд–беглец» и суперпопулярный у россиян в 90-х годах боевик «В осаде». Причём не исключено, что Сигал (с недавнего времени - гражданин РФ), займётся поиском дома своей бабушки, которая родилась во Владивостоке.

Российские знаменитости не отстают от своих голливудских коллег в путешествиях по Владивостоку. Например, звезда фильмов «Соловей-Разбойник» и «Ребро Адама» Мария Голубкина отметила в бухте Рында своё 45-летие. Компанию ей составили режиссёр Дмитрий Астрахан («Перекрёсток»), актриса Юлия Такшина («Не родись красивой») и другие кинодеятели.

golubkina1973 Мария Голубкина отметила свой день рождения рядом с островом Русский

Причём гости не устают удивляться приморскому гостеприимству. Чтобы накрыть праздничный стол, один из сопровождающих нырнул прямиком с яхты за морскими деликатесами на морское дно. Спустя несколько минут лакомствами звёзд стали гребешки, креветки, ежи и другие богатства моря.

Борису Грачевскому понравились морские деликатесы из Приморья. Фото: Инстаграм boris_grachevsky_

Художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский уже второй год посещает «Меридианы Тихого» и не скрывает своей любви к Владивостоку. В этот раз на кинофестивале он теряет из виду моря – почти каждая его фотография сопровождается морскими видами, сопровождаемыми тёплыми словами в сторону портового города.

Также с тёплыми словами в сторону Приморья обратились Алексей Гуськов, Анна Ардова, Ксения Лаврова-Глинка и другие.

Анна Ардова так же не смогла устоять перед Золотым мостом. Фото: Инстаграм ania_ardova

Напомним, что кинофестиваль «Меридианы Тихого» продлится во Владивостоке до 27 сентября. Фильмом закрытия станет снятая в краевом центре картина «На районе» от режиссёра Ольги Зуевой, уроженки омываемого тремя морями города.