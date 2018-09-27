2018-09-27T02:14:37+03:00
Общество

Приморье проснулось с новым врио губернатора

Выбор президента Владимира Путина многих удивил
Игорь Сорокин
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фото - пресс-служба Кремляфото - пресс-служба Кремля
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На состоявшейся в Кремле рабочей встрече президента России Владимира Путина и губернатора Сахалина Олега Кожемяко решилась судьба Приморья — как минимум, на ближайшие месяцы.

Как сообщили в пресс-службе президента, разговор российского лидера с главой дальневосточного региона начался с достижений Сахалинской области. Программа по развитию Курильских островов идёт по плану, строятся рыбоперерабатывающие заводы на Шикотане, «Ростелеком» тянет оптоволокно для нормальной интернет-связи. Однако после краткого доклада о Сахалине Кожемяко неожиданно перешел к главному вопросу вечера.

- Владимир Владимирович, будучи во Владивостоке на форуме, я, как человек, который родился в Приморье, вырос там и начинал работать, конечно, смотрел на ситуацию, которая там возникла, она не очень хорошая, - осторожно начал губернатор, который действительно родился в приморской Черниговке.

- Почему нехорошая? Нормальная ситуация, - последовал ответ президента.

Приободрённый Олег Кожемяко пояснил, что несмотря на все преобразования в Приморье и особенно Владивостоке, он чувствует, что запрос на перемены к лучшему у населения всё еще очень велик. И потому сахалинский губернатор хотел бы согласовать с президентом свое участие в выборах губернатора Приморского края - они, напомним. состоятся в конце декабря.

- Безусловно, хотелось бы согласовать с вами возможность участия в выборах губернатора Приморского края - с тем чтобы оправдать ожидания жителей. Там родился и вырос, и учился, и работал. Делал первые шаги: был и депутатом, членом Совета Федерации оттуда, то есть край мне знакомый, - заявил коренной приморец Кожемяко.

Ответ президента был положительным:

- Безусловно, Приморье - это больший объём работы, это очень перспективный, стратегически важный для России регион. Вы видите, сколько мы прилагаем усилий, чтобы поддержать там соответствующий уровень производства, создать для людей комфортные условия. Я не возражаю, пожалуйста. Если вы для себя такое решение приняли окончательно, тогда я должен буду назначить вас исполняющим обязанности руководителя Приморского края и, соответственно, решать вопрос по Сахалину.

Таким образом, с 26 сентября временно исполняющим обязанности губернатора Приморья является Олег Николаевич Кожемяко, указ об этом подписан президентом.

Напомним, что на прошедших 9 сентября выборах губернатора во второй тур вышли действующий на тот момент врио Андрей Тарасенко и депутат Законодательного Собрания от КПРФ Андрей Ищенко. Второй тур прошел 16 сентября и сопровождался множеством нарушений — как утверждает Центризбирком, с обеих сторон. Поэтому, несмотря на то, что он был признан состоявшимся, его результаты отменены. Новые выборы губернатора пройдут не позднее 16 декабря и обойдутся казне в 290 миллионов рублей.

Добавим, что в последние недели вопрос о новом врио губернатора оставался одним из самых острых в Приморском крае. Эксперты, политологи и аналитики наперебой строили догадки, кто же займёт этот пост, получив карт-бланш доверия от президента. Среди наиболее часто упоминавшихся фамилий - депутаты Госдумы от Приморья Сергей Сопчук и Виктор Пинский, крупный бизнесмен Руслан Кондратов и даже мэр Владивостока Виталий Веркеенко. В итоге правы оказались те, кто прочил во "временно исполняющие" "аварийного губернатора" Кожемяко, успевшего побывать во главе Корякского автономного округа, Амурской и Сахалинской областей.

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