Декларация о доходах нового врио губернатора Приморья Олега Кожемяко

СЕГОДНЯ 06:30 2018-09-27T06:30:47+03:00

Через год после приезда на Сахалин политик увеличил свой капитал более чем в 2,5 раза

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Новый врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, будучи губернатором Сахалинской области задекларировал в 2015 году доход в размере 24 351 057 рублей. Примечательно, что годом ранее до прибытия на остров его доход по декларации составлял всего 9 562 570 рублей. "Комсомолка" выяснила, какие еще интересные моменты содержит в себе декларация о доходах нового главы региона.

По данным ресурса declarator.org, сменивший Андрея Хорошавина на посту губернатора Сахалинской области Олег Кожемяко времени зря не терял. Его доход только за первый год в должности вырос более чем в 2,5 раза. Несмотря на то, что в дальнейшем его капитал то увеличивался, то сокращался, по итогам 2017 года им был задекларирован доход в 25 235 958 рублей.

В собственности Олега Кожемяко есть земельный участок площадью 45 000 кв.м., еще один участок площадью в 120 000 кв. м. у него в пользовании. Есть у нового врио Приморского края и недвижимость в собственности: это 4 жилых дома площадью от 30,8 кв. м. до 158 кв. м., а также две квартиры в пользовании на 97 и 114 квадратов. Сам Олег Николаевич помимо своей губернаторской зарплаты также получает и деньги с аренды жилья.

Олег Кожемяко уважает авто- и мототехнику. Фото: Sakhalin.gov.ru

Несмотря на то, что передвигается глава региона преимущественно на служебном автомобиле, никто не запрещает иметь и свой личный транспорт. Новый глава Приморья любит мотоциклы, у него в собственности вот уже как семь лет числится Harley-Davidson XL883N. Сейчас для того, чтобы купить этого "красавца" придется выложить по разным данным от 400 000 до 900 000 рублей.

Декларация о доходах супруги Олега Кожемяко в свободном дсотупе отсутствует. Однако по информации ресурса debri.dv, Ирина Герасименко и Ольга Кравченко, супруга и сестра Олега Кожемяко соответственно, владеют Преображенской базой тралового и рефрижераторного флота, которая ранее принадлежала самому Олегу Николаевичу.

КСТАТИ

Никита Кожемяко, сын Олега Николаевича - владелец компании "НК-лотус" ставшей резидентом Свободного порта Владивосток - намеревается построить в Приморье тепличный комплекс и наладить массовое выращивание овощей, чтобы обеспечить внутреннюю потребность Сахалинской области. Не исключено, что в нынешних политических реалиях компания расширит своё влияние и на Приморье.