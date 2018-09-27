«Комсомольская правда» наградила участников конкурса «Клиника года-2018»
Несколько месяцев «Комсомольская правда» - Владивосток» вместе со своими читателями выбирала лучшие лечебные учреждения Приморского края. Цель такого голосования - сделать сферу медицины более открытой и понятной для приморцев. Накануне состоялось оглашение победителей по таким номинациям, как «Доктор года – 2018», «Выбор экспертов» и многие другие.
Медицина в Приморье всегда находилась на высоком уровне и продолжает держать эту планку. В крае находится множество клиник, предлагающих свои высококачественные услуги. Какое лечебное учреждение стало самым лучшим в этом году, мы предложили выбрать нашим читателям.
Награждение проходило в зале администрации Приморского краяФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
Начиная с 7 мая на сайте «КП» стартовал конкурс «Клиника года-2018». Несколько месяцев наши читатели выбирали из 16 медучреждений - лучшие. Итоги подвели 16 сентября, а оглашение победителей состоялось на торжественной церемонии награждения в зале заседаний администрации Приморья во время XV Тихоокеанского медицинского пленарного заседания.
Все победители получили статуэтки и сертификаты от радио «Комсомольская правда» - Приморье»Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ
В собрании участвовали около 500 делегатов. Это профессоры, учёные, практикующие врачи, специалисты в области клинической фармакологии, деятели науки, а также студенты.
Главную награду «Клиника года-2018» вручил Павел СеребряковФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
Открывали конгресс вице-губернатор Приморья Павел Серебряков и ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентин Шуматов. По словам заместителя главы края, в регионе растёт интерес к проходящему медицинскому форуму. Это особенно видно по увеличивающейся аудитории. Глава ТГМУ так же отметил, что профессиональный уровень приморских врачей остаётся на высоком уровне.
Церемония награждения продлилась больше 10 минутФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
— Наш вуз не остаётся на месте и постоянно развивает систему непрерывного и многоуровневого образования, которое отвечает потребностям сферы здравоохранения Дальнего Востока, и, прежде всего, Приморского края, - отметил он.
Среди победителей - крупные профессионалы в сфере медициныФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
После слов от первых лиц конгресса наступила церемония награждения. Таким образом победителем в номинации «Клиника года-2018» по итогам стал медицинский центр «САНАС». А в номинации «Доктор года–2018» приз от «Комсомолки» получила анастезиолог-реаниматолог из «Краевой детской клинической больницы №1» Анжелика Гривачевская.
Одну из наград вручил коммерческий директор «Комсомольская правда» - Владивосток» Константин МаховФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
Две премии участники получили от экспертного жюри. «Краевая детская клиническая больница №1» получила награду за оказание экстренной круглосуточной медицинской помощи детям (более 15 тысяч человек) и проведение более 400 сложнейших наград. Второй диплом вручили «Отделенческой клинической больнице на станции Владивосток ОАО «РЖД». Врачи этой клиники внесли вклад в снижении смертности от рака.
После церемонии награждения гости фотографировались возле пресс-волла «КП»Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ
Также спецпризом от «Комсомольской правды» за вклад в популяризацию медицинских достижений и новейших разработок отечественной медицины среди населения Приморья удостоили медицинский центр «Профи-клиник».
В числе участников - 16 номинантовФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
Все победители получили статуэтки и сертификаты от радио «Комсомольская правда» - Приморье».
Среди наград - дипломы и статуэткиФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
Отметим, что среди участников значились:
- Медицинский центр «Санас»;
- Приморский краевой перинатальный центр;
- Медицинский центр «Профи Клиник»;
- Владивостокский клинико-диагностический центр;
- Клиника «Пластэк Хирургия»;
- Владивостокская детская поликлиника №3;
- Отделенческая клиническая больница на станции Владивосток ОАО РЖД;
- Краевая детская клиническая больница №1;
- Медицинский центр «Здоровье»;
- Госпиталь для ветеранов войн;
- Центр репродуктивного здоровья CLWH;
- Владивостокская поликлиника №6;
- Стоматологическая группа Гарант;
- Владивостокская поликлиника №3;
- Профессорская клиника Юцковских;
- Владивостокская клиническая больница №1;
- Медицинский центр «Асклепий».