«Комсомольская правда» наградила участников конкурса «Клиника года-2018»

СЕГОДНЯ 08:45 2018-09-27T09:00:31+03:00

Несколько месяцев «Комсомольская правда» - Владивосток» вместе со своими читателями выбирала лучшие лечебные учреждения Приморского края. Цель такого голосования - сделать сферу медицины более открытой и понятной для приморцев. Накануне состоялось оглашение победителей по таким номинациям, как «Доктор года – 2018», «Выбор экспертов» и многие другие.

Медицина в Приморье всегда находилась на высоком уровне и продолжает держать эту планку. В крае находится множество клиник, предлагающих свои высококачественные услуги. Какое лечебное учреждение стало самым лучшим в этом году, мы предложили выбрать нашим читателям.

Награждение проходило в зале администрации Приморского краяФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Начиная с 7 мая на сайте «КП» стартовал конкурс «Клиника года-2018». Несколько месяцев наши читатели выбирали из 16 медучреждений - лучшие. Итоги подвели 16 сентября, а оглашение победителей состоялось на торжественной церемонии награждения в зале заседаний администрации Приморья во время XV Тихоокеанского медицинского пленарного заседания.

Все победители получили статуэтки и сертификаты от радио «Комсомольская правда» - Приморье»Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В собрании участвовали около 500 делегатов. Это профессоры, учёные, практикующие врачи, специалисты в области клинической фармакологии, деятели науки, а также студенты.

Главную награду «Клиника года-2018» вручил Павел СеребряковФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Открывали конгресс вице-губернатор Приморья Павел Серебряков и ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентин Шуматов. По словам заместителя главы края, в регионе растёт интерес к проходящему медицинскому форуму. Это особенно видно по увеличивающейся аудитории. Глава ТГМУ так же отметил, что профессиональный уровень приморских врачей остаётся на высоком уровне.

Церемония награждения продлилась больше 10 минутФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

— Наш вуз не остаётся на месте и постоянно развивает систему непрерывного и многоуровневого образования, которое отвечает потребностям сферы здравоохранения Дальнего Востока, и, прежде всего, Приморского края, - отметил он.

Среди победителей - крупные профессионалы в сфере медициныФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

После слов от первых лиц конгресса наступила церемония награждения. Таким образом победителем в номинации «Клиника года-2018» по итогам стал медицинский центр «САНАС». А в номинации «Доктор года–2018» приз от «Комсомолки» получила анастезиолог-реаниматолог из «Краевой детской клинической больницы №1» Анжелика Гривачевская.

Одну из наград вручил коммерческий директор «Комсомольская правда» - Владивосток» Константин МаховФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Две премии участники получили от экспертного жюри. «Краевая детская клиническая больница №1» получила награду за оказание экстренной круглосуточной медицинской помощи детям (более 15 тысяч человек) и проведение более 400 сложнейших наград. Второй диплом вручили «Отделенческой клинической больнице на станции Владивосток ОАО «РЖД». Врачи этой клиники внесли вклад в снижении смертности от рака.

После церемонии награждения гости фотографировались возле пресс-волла «КП»Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Также спецпризом от «Комсомольской правды» за вклад в популяризацию медицинских достижений и новейших разработок отечественной медицины среди населения Приморья удостоили медицинский центр «Профи-клиник».

В числе участников - 16 номинантовФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Все победители получили статуэтки и сертификаты от радио «Комсомольская правда» - Приморье».

Среди наград - дипломы и статуэткиФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Отметим, что среди участников значились:

- Медицинский центр «Санас»;

- Приморский краевой перинатальный центр;

- Медицинский центр «Профи Клиник»;

- Владивостокский клинико-диагностический центр;

- Клиника «Пластэк Хирургия»;

- Владивостокская детская поликлиника №3;

- Отделенческая клиническая больница на станции Владивосток ОАО РЖД;

- Краевая детская клиническая больница №1;

- Медицинский центр «Здоровье»;

- Госпиталь для ветеранов войн;

- Центр репродуктивного здоровья CLWH;

- Владивостокская поликлиника №6;

- Стоматологическая группа Гарант;

- Владивостокская поликлиника №3;

- Профессорская клиника Юцковских;

- Владивостокская клиническая больница №1;

- Медицинский центр «Асклепий».