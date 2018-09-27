2018-09-27T10:04:28+03:00
Общество

Медицинский автопоезд делает доступной квалифицированную врачебную помощь

Специалисты, принимающие пациентов в мобильной поликлинике, представляют ведущие учреждения здравоохранения Приморского края
Елена КРАЙНЕВА
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Мобильная поликлиника всегда там, где ждут врачей.Мобильная поликлиника всегда там, где ждут врачей.Фото: Олег БЕЛОВ
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Автопоезд «Здоровье» заслуженно называют «визитной карточкой» приморского здравоохранения. Более трёх лет врачи лучших клиник Владивостока отправляются в служебные командировки в самые отдаленные уголки края. Консультативную помощь и направление на лечение в профильные медицинские центры Владивостока уже получили десятки тысяч жителей края. Проект медицинского автопоезда пользуется огромной популярностью у жителей края, особенно его сёл. Ведь в мобильной поликлинике можно бесплатно пройти медицинское обследование сразу у нескольких специалистов, получить квалифицированную помощь, не выезжая в центральную районную больницу или во Владивосток. Всю медицинскую помощь жители получают совершенно бесплатно в рамках полиса ОМС.

— Специалисты, которые работают в автопоезде «Здоровье» представляют ведущие медучреждения края. У них, как правило, большой опыт работы, а самое главное – они нацелены на результат. Предупредить заболевание, своевременно его выявить и начать лечение – вот главная задача, которая стоит перед врачами автопоезда, — уверен вице-губернатор Павел Серебряков.

Педиатр – главный врач

Очевидно, что здоровье человека в основном формируется в детстве. Поэтому с февраля 2016 года по Приморью колесят два состава медицинского автопоезда – взрослый и педиатрический. Недавно детская бригада завершила работу на территории Находкинского городского округа. Порядка 1600 ребятишек побывали на приёме у врачей, почти 300 из них получили направления на дополнительное обследование или поставлены на учёт местными педиатрами

— Остановки медицинского поезда спланировали у детских садов и школ. К врачам в первую очередь пригласили детей, которым по возрасту положен обязательный комплексный медицинский осмотр, в частности, это малыши трёх-четырёх лет. Вместе с коллегами из ведущих медучреждений края работали лор-врач, эндокринолог и педиатр из Находки, — рассказал главный врач городской больницы Владимир Якушин. — Учитывая дефицит кадров (у нас сложности с детскими ортопедом, офтальмологом и другими специалистами), мы не всегда можем обеспечить доступность медицинской помощи детям. Поэтому работа автопоезда «Здоровье» в городском округе – серьёзное подспорье для нашей педиатрической службы.

Владимир Якушев. Фото: Олег БЕЛОВ

Владимир Якушев.Фото: Олег БЕЛОВ

За время работы в Находке специалисты впервые выявили у детей 296 патологий. На первом месте стоит кариес, на втором – заболевания костно-мышечной системы – нарушение осанки, плоскостопие и другие. Педиатрический состав медицинского автопоезда возглавляет краевое учреждение «Владивостокская детская поликлиника № 5».

Особое внимание в каждой командировке врачи уделяют детям-сиротам и детям из приемных семей. Профилактические осмотры этой категории ребятишек ежегодны.

Комплексный медосмотр

Цель проекта – сделать квалифицированную врачебную помощь доступнее для жителей отдалённых сёл Приморья. Он осуществляется в рамках государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013–2020 годы.

– Все желающие могут пройти комплексные обследования, которые в итоге дают полную картину состояния здоровья пациента, включая адаптационные возможности организма, – считает главный врач Владивостокского клинико-диагностического центра Анжела Кабиева.

Анжела Кабиева. Фото: Олег БЕЛОВ

Анжела Кабиева.Фото: Олег БЕЛОВ

И работа медицинского автопоезда постоянно совершенствуется. В 2015 году в край впервые отправилась комплексная бригада, в которую входили терапевт, педиатр, гинеколог, хирург, в зависимости от района – пульмонолог или кардиолог. Оснащение машин, выезжающих в глубинку, позволяло делать УЗИ, брать основные клинические анализы крови и биохимии – таким образом жители отдаленных территорий края впервые за многие годы получили возможность пройти обследование, показаться врачу и получить консультацию.

— Постепенно бригады пополнялись докторами из других поликлиник, стационаров, родильных домов и специализированных учреждений, таких как кожно-венерологический диспансер или Владивостокский клинико-диагностический центр. В край поехали высококвалифицированные терапевты, хирурги, неврологи, окулисты, эндокринологи, врачи УЗИ, фельдшеры клинико-диагностических лабораторий. В результате удалось осмотреть сотни тысяч приморских жителей, выявить огромное число патологий и направить людей на лечение в стационары краевого центра, — рассказала руководитель департамента здравоохранения Приморского края Тамара Курченко.

По её словам, в зависимости от того, на какой территории ведется обследование, врачи выявляют актуальную проблематику. Например, благодаря автопоезду «Забота» специалисты могли зафиксировать рост кожных заболеваний в Пожарском районе, а в Лесозаводске, Спасском, Дальнереченском районах – проблемы аллерго-иммунологического характера. По результатам поездок были сформированы «прицельные» бригады со специалистами-дерматовенерологами и аллергологами-иммунологами.

Спецрейсы в глубинку

Сегодня акцент ставится на раннем выявлении заболеваний – на это направлена политика и Минздрава РФ, и администрации Приморского края, и департамента здравоохранения. Чем раньше будет обнаружена проблема, тем легче с ней справиться, затраты на лечение окажутся в разы меньше.

Сегодня в крае идет работа над совершенствованием выездных форм работы с населением. В числе предлагаемых нововведений – организация целевых выездов автопоезда «Забота» со специализированными бригадами по направлениям: аллергология, кардиология, неврология, гастроэнтерология, онкогематология, нефрология. Это те заболевания, которые актуальны для жителей Приморья. Именно специалисты по данному профилю чаще всего и отсутствуют в районных больницах.

Ещё одна программа по борьбе с онкологическими заболеваниями реализуется в рамках проекта медицинского автопоезда «Забота» с 2017 года. С прошлого года в составе автопоезда работает специалист-онколог, здесь проводятся скрининговые исследования на выявление онкологических заболеваний.

— Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко поддержал проект на всех возможных уровнях и является его куратором. Им принято решение о продолжении всех программ, действующих в крае и призванных восполнить пробелы в медицинском обслуживании жителей отдалённых районов, нехватке там квалифицированных специалистов, — рассказал генеральный директор ООО Медицинская организация «Краевые мобильные клиники» Вадим Глазунов. — Тем более, что два предыдущих года доказали эффективность проекта – было много впервые выявленной патологии, что помогает докторам на местах проводить дополнительные обследования пациентов и назначать адекватное лечение. Соответственно, и для нас на ближайшие шесть лет это будет приоритетным направлением деятельности.

Вадим Глазунов. Фото: Олег БЕЛОВ

Вадим Глазунов.Фото: Олег БЕЛОВ

Только цифры

• За период реализации социального проекта автопоезд «Забота» в 2015 году (с 17 июля по 31 декабря) было осмотрено 22 481 человек.

• За 2016 год специалисты автопоездов «Забота» осмотрели 70 708 человек, из них 33 593 детей. Был осуществлён выезд на территории 26 муниципальных образований, автопоезд работал в 182 населённых пунктах.

• Впервые выявлены заболевания у 12 758 взрослых, что составило 34,4 % от осмотренных. Направлено на дообследование 1 030 человек в учреждения различных уровней. У 11 880 детей было впервые выявлено 19 922 заболевания, что составило 39,4% от осмотренных. Направлено на дообследование 7 920 человек в учреждения различных уровней.

• В 2017 году осмотрено 52 811 человек, из них 29 340 детей. Автопоезда работали на 32 территориях, побывали в 191 населённом пункте. Впервые выявленной патологии – 3 809 случаев.

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