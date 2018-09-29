Андрей Тарасенко передал дела новому врио Приморья Олегу Кожемяко

СЕГОДНЯ 05:05 2018-09-29T05:06:17+03:00

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Рабочая встреча врио губернатора Приморья Олега Кожемяко и бывшего главы региона Андрея Тарасенко состоялась в пятницу, 28 сентября. На ней обсуждались проекты, реализация которых уже начата в Приморье.

За 11 месяцев работы Андрея Тарасенко в Приморье появилось немало проектов, реализация которых возможна только с учетом поддержки федерального центра. Олег Кожемяко заявил, что собирается завершить эти проекты:

- Я именно за такую практику, именно за такой стиль работы. С тем, чтобы не ломать существующий порядок, последовательным быть, и люди должны знать, что власть свои обязательства, которые брала перед населением, самые актуальные задачи будет продолжать решать, это очень важно, - поделился бывший глава региона

Экс-врио Андрей Тарасенко поделился с новым главой насущными проблемами. По его словам, главная проблема для Владивостока - это муниципальный долг в размере 5 миллиардов рублей.

- Он висит на коммерческом банке, город проценты платит, порядка 350 миллионов по году. Любой такой момент как наступление зимы, снег, снегопад, и, когда денег нет у города, обеспечение кредита идет – это ненормальное явление. Поэтому одна из задач стояла и население поддержало – решить с этим долгом так, чтобы как-то освободить эти «оковы», - заявил Андрей Тарасенко

Как сказал Андрей Тарасенко, в эту ситуацию вмешался президент. Сейчас готовится распоряжение о том, чтобы перевести этот долг с коммерческого на бюджетный беспроцентный кредит сроком на 10 лет. Решение этого вопроса нужно довести до конца.

Еще одна проблема, озвученная Тарасенко, это общественный транспорт.

- Да, там кошмар. Они горят, они ломаются, у них нет запчастей и так далее. Куплены по остаточной стоимости. Сами понимаете, что происходит, когда вот такой вот разноброд. То есть, нет никакой культуры, нет никакой красоты. Мне вот понравилось у вас на Сахалине, когда я приехал, вы одели всех в форму. У вас стандартные автобусы, - гвоорит Андрей Тарасенко.

Ранее была достигнута договоренность, что на весь края поставят новые автобусы. Переговоры велись с волгоградской «Волжанкой» часть автобусов привезли в Приморье для апробации. Полномасштабные поставки необходимо согласовать. Следующий нерешенный вопрос - это обеспечение топливом.

- В Приморье заложили завод газомоторного топлива. Проект уже делается, привязка есть. Вот как раз в этой части, чтобы снизить тарифную систему для людей. Уже есть резолюция и Мантурову поручено полное обеспечение этого проекта, - заявил Тарасенко

В регионе по словам Тарасенко нет рыбного рынка, и речь идет больше о самой системе рынка. Удалось договориться и выделить площадку. Сейчас надо провести конкурс и довести это дело до конца:

- Также вопрос стоял о создании биржевой системы продажи. Мы сделали в городе биржевую, завели сюда Санкт-Петербургскую биржу, первые пошли лесники. Мы договорились о том, что в Приморском крае закрываем продажу кругляка и только через биржу лес будет идти. Потому что дошло до того, что предприятия, которые развиваются, покупают кругляк в Китае, наш же. Это ненормальное явление. Сейчас будут только через биржу. Первые торги прошли. И хотим по рыбе также сделать. Для этого выделена площадка, есть возможности, и ее тоже надо довести до конца.

Еще один из наказов Тарасенко - ремонт взлетно-посадочной полосы №2 в аэропорту Владивостока:

- Сметная стоимость есть. Нужно вызывать комиссию, которая все оценит, проверит, и будут эти средства заложены.

Мостопад в Приморье также стал темой обсуждения на встрече.

-У нас 1400 примерно мостов, из них около 400 полностью убиты. Последнее наводнение еще повредило 27 мостов. Беда очень серьезная, мы своим бюджетом не справимся. У меня задача была найти эти средства. И Владимир Владимирович тоже дал добро, на это дело готовит Росавтодор средства. Указание дано на 5 миллиардов рублей, чтобы мы сделали дороги в крае, - поделился Тарасенко.

В Находке есть причал №18, который можно сделать пассажирским. Морвокзал построили, а причал - нет. Тарасенко дал указание навести порядок, чтобы можно было приводить белые пароходы.

Есть и проект капитального строительства полностью закрытой перевалки угля. Тарасенко ранее поднимал вопрос лицензирование.

- Мы теряем сегодня площадки. Вот сегодня есть судоверфь, а завтра руководитель говорит – нет у меня ремонта, поэтому плевал я на это дело, будет площадка под уголь. Этого нельзя допустить, иначе все превратим в один сплошной уголь. Если название специализированное – рыбный порт, он должен быть рыбный, но не угольный. Неправильно это. Я понимаю, что это экономика, но она должна быть разумной, - говорит Тарасенко.

В этой части подписано соглашение. Вопрос курирует министерство транспорта – Федеральное агентство морского и речного транспорта и Александр Костенко.

- Планируется введение социальной карты «Приморец». Владелец этой карты сможет со скидкой ездить в автобусе, заходить в аптеку, магазин и так далее. Эта карта уже на выходе. Я думаю, вы ее доведете до конца. Также можно будет договориться, например, с Хабаровском, Сахалинской областью о том, что эта карта будет действовать и там, но для этого соглашения потребуются.

Обсудили и проблему дольщиков. Было принято решение по поиску строителей, которые достраивают проблемный дом и получают еще одну площадку под строительство своего собственного проекта.

- Такие обязательства были приняты. И работа пошла. Хотел бы, чтобы вы ее тоже продолжали, чтобы помощь до людей дошла, а строители выполнили все свои обязательства, - поделился Тарасенко.

По словам Олега Кожемяко, по такому своеобразному путеводителю ему будет легче идти, потому что это уже проработанные варианты.

- Конечно, нужно все это актуализировать, чтобы это все вышло в нормативные документы, вылилось в деньги, программы, это работа с министерствами. Это работа знакомая, понятная, поэтому будем эту вашу большую работу продолжать. Я думаю это скажется положительно и на жизни края, и приморцев.