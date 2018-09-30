Владимир Шахрин и "Чайф" - в эфире радио "Комсомольская правда"-Приморье"

30 Сент. 04:00 2018-10-01T08:50:41+03:00

Эфир 30 сентября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

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Сегодня, в День тигра, одним из участников большого праздника во Владивостоке станет рок-группа "Чайф". Вечером она выйдет на сцену на центральной площади, и горожане уже ждут живого исполнения популярной песни "Аргентина - Ямайка 5:0".

Но ещё до этого лидер группы Владимир Шахрин придёт на прямой эфир радио «Комсомольская правда» - Владивосток. Начало в 12:05.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/671131" frameborder="0"></iframe> Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 30.09.18. Группа Чайф..