2018-09-30T06:49:38+03:00
Спорт

Юные штангисты Владивостока поздравили учителей новыми рекордами

За звание сильнейшего спортсмена боролись более 45 юношей и девушек в возрасте от 8 до 16 лет
Денис Ширяков
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Все чемпионы и призеры были награждены кубками, медалями и грамотамиВсе чемпионы и призеры были награждены кубками, медалями и грамотамиФото: Денис Ширяков
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29 сентября прошел открытый турнир по тяжелой атлетике среди учащихся Владивостока посвященный «Дню учителя». Соревнования собрали рекордное количество участников. На помостах единственного в городе специализированного зала для тяжелой атлетики «ДЮСШ «Богатырь» за звание сильнейшего спортсмена боролись более 45 юношей и девушек в возрасте от 8 до 16 лет.

Юные штангисты Владивостока поздравили учителей новыми рекордами Фото: Денис Ширяков

Юные штангисты Владивостока поздравили учителей новыми рекордамиФото: Денис Ширяков

Турнир проходил как в личном, так и в абсолютном первенстве. В первом потоке соревновались девочки и мальчики 2004 года рождения и моложе. Абсолютной чемпионкой среди девочек стала Ангелина Мелешко, среди мальчиков победил с суммой двоеборья 85 кг. Владислав Данченко (выполнил норматив 3-го юношеского спортивного разряда в категории 50 кг).

Во втором потоке померились силами юноши и девушки 2002-2003 годов рождения. Абсолютной чемпионкой турнира стала Яна Колесникова (2003 года рождения, собственный вес спортсменки 62 кг.). Она установила новые рекорды в рывке - 48 кг, в толчке - 67 кг и в сумме двоеборья -115 кг. Среди юношей абсолютным чемпионом стал юный гигант Никита Чуйко (рывок – 80 кг, толчок – 105 кг). В напряженной борьбе он буквально вырвал победу у Геннадия Карпова (рывок – 80 кг, толчок – 95 кг).

Юные штангисты Владивостока поздравили учителей новыми рекордами Фото: Денис Ширяков

Юные штангисты Владивостока поздравили учителей новыми рекордамиФото: Денис Ширяков

Вице-президент Федерации силовых видов спорта Владивостока тренер высшей категории по тяжелой атлетике Алексей Мелентьев отметил высокое качество подготовки юных атлетов: «Большинство девушек и юношей показали отличную подготовку и достойные результаты. Проведение мероприятия такого уровня позволяет говорить о том, что во Владивостоке ведется большая и очень серьёзная работа, направленная на развитие физической культуры и спорта среди молодёжи и, конечно, популяризации тяжелой атлетики. Каждый участник был заряжен на борьбу, так как чувствовал активную поддержку со стороны зрителей».

Юные штангисты Владивостока поздравили учителей новыми рекордами Фото: Денис Ширяков

Юные штангисты Владивостока поздравили учителей новыми рекордамиФото: Денис Ширяков

Также он заметил, что: «Организаторы провели соревнования на высоком уровне. Это последний специализированный зал тяжелой атлетики в городе. Он оснащен по всем современным стандартам - соревновательный помост и шесть разминочных, полный набор штанг и дисков. Думаю здесь можно проводить соревнования даже всероссийского уровня».

Юные штангисты Владивостока поздравили учителей новыми рекордами Фото: Денис Ширяков

Юные штангисты Владивостока поздравили учителей новыми рекордамиФото: Денис Ширяков

Все чемпионы и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами. Лучшие спортсмены соревнований отправятся на Всероссийские соревнования «Кубок Дальнего Востока» в Арсеньев, который пройдет в этом году с 29 ноября по 2 декабря.

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