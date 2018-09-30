Летающий хищник и карнавальное шествие удивили приморцев на праздновании Дня Тигра

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-30T09:35:51+03:00

Больше 15 тысяч человек прошли в карнавальном шествии по Океанскому проспекту Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

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Владивосток в очередной отмечает один из самых ярких праздников России – День тигра. Больше 15 тысяч жителей Приморья прошли в красочном карнавальном шествии от Покровского парка до центральной площади краевого центра. Люди выходили раскрашенные в тигриные цвета и в тематических костюмах.

Празднование Дня тигра во Владивостоке началось ещё вчера в официальную дату праздника – 29 сентября. А чествуют одно из главных животных, ставшего символом Приморья, с 2000-го года. Вчера в краевом центре состоялся гала-концерт и вручение благодарностей и почётных грамот президента РФ Владимира Путина тем людям, кто внёс свой вклад в сохранение краснокнижного вида.

За час до начала шествия формирование колонн растянулось до ДальпрессаФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Сегодня же состоялось одно из главных событий в жизни Приморья – тигриное карнавальное шествие. Пришедшие на праздничный проход по Океанскому проспекту люди с большой любовью отнеслись к торжеству. Приморцы выкрашивали себя в тигриные цвета, наряжались в костюмы полосатого хищника, рисовали красочные плакаты, приносили интересные поделки и выходили с творческими номера.

Травоядные без страха гуляли рядом с тиграмиФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

— Начинают колонну наши ребята с гитарами, они у нас в школе развивают свои музыкальные навыки. Акция по сохранению тигра ещё больше помогает им сплотиться. Сегодня мы поём песни на экологическую тему. Например: «Мы, тигрята, все мы братство – мы приморское богатство, будут тигры вечно жить, если будут нас любить…», - пропела корреспонденту «Комсомольской правды» директор международной школы нового тысячелетия Галина Коваль.

Музыкальная колонна распевала песни в защиту тигриного царстваФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Медведей так же пустили на карнавальное шествиеФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Шествие началось в 12 часов от перекрёстка на Покровском парке. Во главе всех колон расположились сотрудники центра «Амурский тигр» на своей технике – квадроциклах. За ними вышел глава Владивостока Виталий Веркеенко со своей женой и двумя детьми. За градоначальником растянулось основные колонны, которое возглавили сотрудники национального парка Бикин. Его его образовали недавно, в 2015 году.

Глава Владивостока Виталий Веркеенко пришёл со своей женой и двумя детьмиФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Также в колонне находились и сотрудники фонда «Феникс», которые находились у основания праздника.

У многих участников шествия присутствовало тигриное настроениеФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Тигриный наряд был почти у каждой колонныФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

— Наша колонна называется «Тигриные герои» - здесь находятся портеры тех людей, которые вложили неоценимый вклад в сохранение тигров и леопардов на Дальнем Востоке. Среди них есть и писатель-охотовед Владимир Тройнин, он предложил проводить этот праздник ещё в 1995. Ему принадлежит и идея отмечать день полосатого хищника именно в это время, потому что в эти дни листва обретает тигриный цвет – оранжевый, - рассказала главный бухгалтер фонда «Феникс» Ирина Хитрова.

Травоядные без страха гуляли рядом с тиграмиФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Праздничные колонны из 15 тысяч человек проходили до центральной площади больше 40 минут. Здесь их ждали творческие мастерские, аквагрим, развлекательные площадки и даже летающий тигр. После окончания шествия здесь так же началась концертная программа. Напомним, что завершит День тигра выступления групп «Чайф» с 19 часов, после чего их в 20:45 сменят рокеры из «Несчастного случая».

Для шествия приморцы сооружали тематические конструкцииФото: Александр ВАСИЛЬЕВ