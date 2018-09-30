Сердце туриста не выдержало подъёма на гору Пидан в Приморье

СЕГОДНЯ 13:02 2018-09-30T13:13:54+03:00

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В Приморском крае произошёл очередной трагический случай на популярной у туристов вершине – горе Пидан, высота которой над уровнем моря составляет 1332 метра. Официально гора теперь называется Ливадийская, но среди приморцев по-прежнему больше в ходу Пидан.

Сегодня, 30 сентября, пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС распространила информацию о том, что мужчине стало плохо, и его не успели спасти. По тревожному сигналу в Шкотовский район выехали сотрудники Находкинского поисково-спасательного отряда – всего 4 человека с носилками и снаряжением для эвакуации пострадавших в горах.

Сотрудники МЧС почти сутки провели на горе Пидан: сначала шли наверх, а потом осторожно спускали носилки с трупом. Фото: mchs.gov.ru

Как выяснил корреспондент «Комсомольской правды», в субботу группа туристов успела подняться на вершину, а в начале спуска пожилой мужчина почувствовал боли в сердце и стал звать на помощь.

– Это был грузный взрослый человек – скорее всего, из Владивостока, потому что группа шла на Пидан со стороны Лукьяновки. Предположительно, мужчина скончался из-за сердечного приступа. Вызов мы получили в 18:51 в субботу 29 сентября и уже знали, что человек умер, - рассказал «КП»-Владивосток» оперативный дежурный Находкинского отряда Геннадий Бровко. - Наши спасатели прибыли в 21:35 и пошли наверх... Пока поднялись, а потом ещё шли с трупом целую ночь и день, потому что это – не по ровной дороге идти. Это горная местность; камни, покрытые мхом, поросшие травой. Надо идти аккуратно - чтобы ничего не случилось со спасателями, никто не подвернул ногу и так далее. И вот только сегодня в 17:10 они вышли на дорогу к полицейским, передали им тело туриста.

По словам профессионального спасателя, смертельные случаи на этой вершине случаются нечасто, один-два за сезон. Гораздо больше «потеряшек»: это те, кто внезапно отстаёт от группы в 10 - 30 человек, или понимает, что сильно устал, больше не может идти, поворачивает назад.

– Люди думают: «Да что тут по тропе спуститься, не собьёшься», а потом блуждают, и приходится вызывать спасателей, - продолжил Геннадий Бровко. - Вообще нужно понимать, что подъём в гору – это огромная нагрузка на организм человека, к этому стоит подготовиться – по крайней мере, потренироваться на небольшой сопке, проверить себя. На Пидан идут и пожилые люди, и родители с маленькими детьми, но это не прогулка по парковой зоне - это всё-таки гора. И перепад температуры тоже надо учитывать: внизу может быть тепло, а на вершине – ветер и холод.

Спасатели рекомендуют перед таким походом тщательно изучить маршрут, взять в дорогу медикаменты и тёплые вещи, реально оценить свои возможности по оказанию первой помощи.