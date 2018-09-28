Что желают приморцы новому губернатору

СЕГОДНЯ 00:00 2018-09-28T05:44:52+03:00

Утренний эфир 28 сентября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

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Сегодня властям и общественности Приморья представят нового врио губернатора - Олега Кожемяко. Какие конкретные пожелания к нему у жителей региона, известных и самых обычных,поговорим сегодня в программе "Что приморцу хороШоу".

Также узнаем, какие фильмы получили награды кинофестиваля "Меридианы Тихого", и кто прошёл в четверг по синей звёздной дорожке. Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков расскажет о погоде на выходных, а главный редактор "Комсомолки" во Владивостоке Александр Сырцов - о том, что необычного в сегодняшнем номере газеты.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/670810" frameborder="0"></iframe> Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 28.09.18.