2018-09-28T05:44:52+03:00
Что приморцу хорошоу

Что желают приморцы новому губернатору

Утренний эфир 28 сентября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Алексей САМУСЬКОВОксана КИСЕЛЁВАИван ЕГОРХИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Что желают приморцы новому губернаторуЧто желают приморцы новому губернатору
Изменить размер текста:

Сегодня властям и общественности Приморья представят нового врио губернатора - Олега Кожемяко. Какие конкретные пожелания к нему у жителей региона, известных и самых обычных,поговорим сегодня в программе "Что приморцу хороШоу".

Также узнаем, какие фильмы получили награды кинофестиваля "Меридианы Тихого", и кто прошёл в четверг по синей звёздной дорожке. Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков расскажет о погоде на выходных, а главный редактор "Комсомолки" во Владивостоке Александр Сырцов - о том, что необычного в сегодняшнем номере газеты.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 28.09.18.

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 28.09.18

00:00
00:00
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Почти две тысячи мест скоро появится в детсадах Владивостока
Владивостокская певица отказалась от претензий к пятому мэру Владивостока
Душевнобольных из кавалеровского интерната кормили гречкой и перловкой с клещами
Любители сырой рыбы из Уссурийска едва не стали жертвами жестокой диареи
Акулы-зебры прописались в океанариуме Приморья
Руководитель "Ледовой арены" в Уссурийске присвоил себе деньги медиков
Ради самовыдвижения Кожемяко перепишут Избирательный кодекс Приморья
Олег Кожемяко пойдет в губернаторы Приморья самовыдвиженцем
Кондуктор с сигаретой в зубах разозлил жителей Находки
Бухту Три Поросёнка собираются отдать бизнесменам на "облагораживание"
Восемь "парковщиков от бога" из одного дома и в один день оштрафовала администрация города
В последний рабочий день недели будет солнечно
Иностранец побоями добивался от жительницы Владивостока любви и ласки