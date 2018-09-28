2018-09-28T03:11:45+03:00
Политика

Приморье встретило нового врио губернатора Олега Кожемяко

Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев представил общественности нового главу региона [онлайн; видео]
Алексей САМУСЬКОВАлександр ВАСИЛЬЕВОксана КИСЕЛЁВА
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Олег Кожемяко прибыл во Владивосток сегодня, 28 сентября.Олег Кожемяко прибыл во Владивосток сегодня, 28 сентября.Фото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ
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Сегодня, 28 сентября, во Владивосток прибыл новый врио губернатора Олег Кожемяко. Руководителя Приморского края представили общественности полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, а также Андрей Тарасенко, занимавший ранее должность врио губернатора. "Комсомольская правда" вела текстовую онлайн трансляцию.

Встреча Олега Кожемяко.

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