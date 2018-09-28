Голливудские звёзды признались в любви Владивостоку на закрытии «Меридианов Тихого»

СЕГОДНЯ 02:30 2018-09-28T03:09:04+03:00

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XVI кинофестиваль «Меридианы Тихого» завершился во Владивостоке объявлением победителей по восьми номинациям. Перед началом выступления кинодеятели из России, США, КНР, Кореи и многих других стран прошлись по синей ковровой дорожке. Не обошлось и без присутствия голливудских гостей – Стивена Сигала и Эрика Робертса.

Звёзды кино фотографировались возле баннера «Меридианов Тихого»Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Семь дней во Владивостоке проводился главный кинофестиваль Дальнего Востока – «Меридианы Тихого». В эти дни около 20 тысяч зрителей осмотрели фестивальную программу, в которую вошли 190 фильмов из 46 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Многие из них впервые презентовались не только в России, но и в мире.

Почётным гостем фестиваля стал Эрик РобертсФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Традиционный страт закрытию задал проход актёров, режиссёров, продюсеров и других кинодеятелей по ковровой дорожке. Первым прошёл Ефим Звеняцкий - генеральный директор фестивал, открывший дорогу остальным гостям фестиваля. Всего перед ликующей публикой вышло несколько десятков известных людей. Это Алексей Гуськов, Анна Ардова, Алексей Герман-младший, Мария Голубкина, Нонна Гришаева и многие другие.

Режиссёр Ольга Зуева привезла во Владивосток фильм закрытие «На районе»Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Актрисы проходили по ковровой дорожке в красочных нарядахФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Не обошлось и без голливудских гостей – Эрика Робертса и Стивена Сигала. Если улыбчивая звезда и брат знаменитой актрисы Джулии Робертс делился автографами и всячески развлекал публику, то герой боевиков вёл себя с восточной выдержкой и спокойно прошёлся по дорожке. Причём, во время закрытия, обе звезды высказали своё мнение о фестивале и выразили тёплые слова о Владивостоке.

Утром в день закрытие фестиваля Алексей Гуськов посетил эфир радио «Комсомольская правда» - Приморье»Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В своей речи во время объявления номинантов Стивен Сигал отметил, что для него честь находиться на кинофестивале, и осматривать фильмы из списка программы. Владивосток для него стал необычным и уникальным местом.

— Здесь рядом находятся граница с Японией, Кореей, Китаем. На Дальнем Востоке мы видим самые глубины русской души. Владивосток стал необычным и непохожим на другие места. Он стал центром искусства. Здесь мы можем видеть, как объединяются культуры разных регионов мира. Мои предки по отцовской линии происходят отсюда, поэтому для Владивостока в моём сердце есть особенное место, - сообщил Стивен Сигал.

Стивен Сигал выступил на фестивале с большой речьюФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Гость фестиваля Эрик Робертс отметил, что побывал на множестве фестивалей и не редко вручал награды другим кинодеятелям. Однако он впервые побывал на таком кинофестивале, где он почувствовал себя как дома.

— Благодаря жителям Владивостока я себя чувствую счастливым. И здесь лучшая еда, которую я когда-либо пробовал, - признался актёр.

В фестиваль «Меридианы Тихого» насчитывает 8 номинацийФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

После оглашения победителей на сцену вышел Ефим Звеняцкий. В своей речи главный куратор «Меридианов» отметил, что нужно в этот день отметить не закрытие VXI фестиваля, а открытие следующего – XVII. После этих слов он ударил в рынду и оставил сцену для просмотра фильма закрытия. Им в этом году стала лента уроженки Владивостока Ольги Зуевой «На районе» снятая в краевом центре.

Среди победителей в основном кинодеятели из стран АзииФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Завершился кинофестиваль ударом в рындуФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Итоги XVI кинофестиваля «Меридианы Тихого»:

- Приз жюри Netpac — «Слон сидит неподвижно» (режиссер Ху Бо, Китай)

- Приз жюри ФИПРЕССИ за лучший короткометражный фильм — «Ярко-рыжий» (Жереми Комт, -Канада)

- Приз жюри ФИПРЕССИ за лучший полнометражный фильм — «Овдовевшая ведьма» (Цай Ченцзи, Китай)

- Приз имени Юла Бриннера — Марта Козлова за роль в фильме «Война Анны» (Алексей Федорченко, Россия)

- Приз зрительских симпатий — «Хрусталь» (Дарья Жук, Россия)

- Лучшая женская роль — Агнесса Цвелодуб («Восьмой вид», Россия, Лена Ланских)

- Лучшая мужская роль — Майкл Джей Кью Хуан («Отец сыну», Сяо Я-чуань, Тайвань)

- Лучшая режиссерская работа — «Великий Будда+» (Хуан Синь-яо, Тайвань)

- Приз за лучший короткометражный фильм — «Ярко-рыжий» (Жереми Комт, Канада)

- Приз за лучший полнометражный фильм — «Овдовевшая ведьма» (Цай Ченцзи, Китай)

- Особое упоминание жюри — «Нервный перевод» (Ширин Сено, Филиппины)

- Специальный приз жюри — Календарь (Игорь Поплаухин, Россия)