2018-09-28T03:09:04+03:00
Общество

Голливудские звёзды признались в любви Владивостоку на закрытии «Меридианов Тихого»

Кинофестиваль закончился показом фильма «На районе» [фото]
Александр ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
По ковровой дорожке кинофестиваля прошли актёры голливудской величиныПо ковровой дорожке кинофестиваля прошли актёры голливудской величиныФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
Изменить размер текста:

XVI кинофестиваль «Меридианы Тихого» завершился во Владивостоке объявлением победителей по восьми номинациям. Перед началом выступления кинодеятели из России, США, КНР, Кореи и многих других стран прошлись по синей ковровой дорожке. Не обошлось и без присутствия голливудских гостей – Стивена Сигала и Эрика Робертса.

Звёзды кино фотографировались возле баннера «Меридианов Тихого» Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Звёзды кино фотографировались возле баннера «Меридианов Тихого»Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Семь дней во Владивостоке проводился главный кинофестиваль Дальнего Востока – «Меридианы Тихого». В эти дни около 20 тысяч зрителей осмотрели фестивальную программу, в которую вошли 190 фильмов из 46 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Многие из них впервые презентовались не только в России, но и в мире.

Почётным гостем фестиваля стал Эрик Робертс Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Почётным гостем фестиваля стал Эрик РобертсФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Традиционный страт закрытию задал проход актёров, режиссёров, продюсеров и других кинодеятелей по ковровой дорожке. Первым прошёл Ефим Звеняцкий - генеральный директор фестивал, открывший дорогу остальным гостям фестиваля. Всего перед ликующей публикой вышло несколько десятков известных людей. Это Алексей Гуськов, Анна Ардова, Алексей Герман-младший, Мария Голубкина, Нонна Гришаева и многие другие.

Режиссёр Ольга Зуева привезла во Владивосток фильм закрытие «На районе» Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Режиссёр Ольга Зуева привезла во Владивосток фильм закрытие «На районе»Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Актрисы проходили по ковровой дорожке в красочных нарядах Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Актрисы проходили по ковровой дорожке в красочных нарядахФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Не обошлось и без голливудских гостей – Эрика Робертса и Стивена Сигала. Если улыбчивая звезда и брат знаменитой актрисы Джулии Робертс делился автографами и всячески развлекал публику, то герой боевиков вёл себя с восточной выдержкой и спокойно прошёлся по дорожке. Причём, во время закрытия, обе звезды высказали своё мнение о фестивале и выразили тёплые слова о Владивостоке.

Утром в день закрытие фестиваля Алексей Гуськов посетил эфир радио «Комсомольская правда» - Приморье» Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Утром в день закрытие фестиваля Алексей Гуськов посетил эфир радио «Комсомольская правда» - Приморье»Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В своей речи во время объявления номинантов Стивен Сигал отметил, что для него честь находиться на кинофестивале, и осматривать фильмы из списка программы. Владивосток для него стал необычным и уникальным местом.

— Здесь рядом находятся граница с Японией, Кореей, Китаем. На Дальнем Востоке мы видим самые глубины русской души. Владивосток стал необычным и непохожим на другие места. Он стал центром искусства. Здесь мы можем видеть, как объединяются культуры разных регионов мира. Мои предки по отцовской линии происходят отсюда, поэтому для Владивостока в моём сердце есть особенное место, - сообщил Стивен Сигал.

Стивен Сигал выступил на фестивале с большой речью Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Стивен Сигал выступил на фестивале с большой речьюФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Гость фестиваля Эрик Робертс отметил, что побывал на множестве фестивалей и не редко вручал награды другим кинодеятелям. Однако он впервые побывал на таком кинофестивале, где он почувствовал себя как дома.

— Благодаря жителям Владивостока я себя чувствую счастливым. И здесь лучшая еда, которую я когда-либо пробовал, - признался актёр.

В фестиваль «Меридианы Тихого» насчитывает 8 номинаций Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В фестиваль «Меридианы Тихого» насчитывает 8 номинацийФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

После оглашения победителей на сцену вышел Ефим Звеняцкий. В своей речи главный куратор «Меридианов» отметил, что нужно в этот день отметить не закрытие VXI фестиваля, а открытие следующего – XVII. После этих слов он ударил в рынду и оставил сцену для просмотра фильма закрытия. Им в этом году стала лента уроженки Владивостока Ольги Зуевой «На районе» снятая в краевом центре.

Среди победителей в основном кинодеятели из стран Азии Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Среди победителей в основном кинодеятели из стран АзииФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Завершился кинофестиваль ударом в рынду Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Завершился кинофестиваль ударом в рындуФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Итоги XVI кинофестиваля «Меридианы Тихого»:

- Приз жюри Netpac — «Слон сидит неподвижно» (режиссер Ху Бо, Китай)

- Приз жюри ФИПРЕССИ за лучший короткометражный фильм — «Ярко-рыжий» (Жереми Комт, -Канада)

- Приз жюри ФИПРЕССИ за лучший полнометражный фильм — «Овдовевшая ведьма» (Цай Ченцзи, Китай)

- Приз имени Юла Бриннера — Марта Козлова за роль в фильме «Война Анны» (Алексей Федорченко, Россия)

- Приз зрительских симпатий — «Хрусталь» (Дарья Жук, Россия)

- Лучшая женская роль — Агнесса Цвелодуб («Восьмой вид», Россия, Лена Ланских)

- Лучшая мужская роль — Майкл Джей Кью Хуан («Отец сыну», Сяо Я-чуань, Тайвань)

- Лучшая режиссерская работа — «Великий Будда+» (Хуан Синь-яо, Тайвань)

- Приз за лучший короткометражный фильм — «Ярко-рыжий» (Жереми Комт, Канада)

- Приз за лучший полнометражный фильм — «Овдовевшая ведьма» (Цай Ченцзи, Китай)

- Особое упоминание жюри — «Нервный перевод» (Ширин Сено, Филиппины)

- Специальный приз жюри — Календарь (Игорь Поплаухин, Россия)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Бухту Три Поросёнка собираются отдать бизнесменам на "облагораживание"
Восемь "парковщиков от бога" из одного дома и в один день оштрафовала администрация города
В последний рабочий день недели будет солнечно
Иностранец побоями добивался от жительницы Владивостока любви и ласки
Мэрия Владивостока "шерстит" нелегальные киоски и ларьки
Нового года во Владивостоке станет вдвое больше
Обнаглевшие малолетки дважды влезли в чужую квартиру в Приморье
"Старородящую" самку леопарда с котенком удалось заснять в Приморье
Нападавшего на школьников грабителя изобличили во Владивостоке
Почта России во Владивостоке открыла продажу оригинальных японских товаров
Олегу Кожемяко нашли преемницу на Сахалине
Хорошо известного врио представят Приморью в пятницу
Приморский коммерсант хранил в морозилке 18 тонн тухлой рыбы
Приморца арестовали за пьяную езду на машине из автосервиса
Оркестр Росгвардии даст открытый концерт во Владивостоке
Суд Приморья защитил молодую мать от произвола банкиров
Элла Памфилова пожелала застрелиться "горе-экспертам" по Приморью
Житель Владивостока украл всю зарплату работницы детсада
ЦИК: смена власти в Приморье не повлияет на выборы
Из старых развалюх приморцев переселили в новые развалины
Разгулявшиеся тигры перекроют центр Владивостока
Четверг во Владивостоке будет хмурым, но без дождя
Пьяный автогонщик пойдёт под суд за кровавое ДТП
Грабитель-рецидивист обокрал старика, но не ушёл от кулаков его племянника