Громкий скандал Дмитрия Тихого: во Владивостоке футболист обвинил судью в безбожии

СЕГОДНЯ 07:25 2018-10-01T07:36:58+03:00

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Прошедшая во Владивостоке в последний день сентября футбольная встреча «Луча» с «Томью» не обошлась без скандала, причем главным его участником стал защитник «Томи» Дмитрий Тихий, начинавший спортивную карьеру во владивостокском клубе семь лет назад.

По словам Тихого, перед игрой арбитр матча Игорь Низовцев срезал с его запястья православные четки, которые футболист носил с рождения.

— Никакого пижонства не было, просто во Владивостоке всегда играть тяжело. Но то, что делал судья... Понятно, определенная работа ведется. Все началось еще в подтрибунном помещении. Мне скоро 26 лет, я давно играю в футбол, но впервые столкнулся с тем, что мне запретили играть с православной нитью на запястье. Она у меня с рождения, никогда ее не снимал. Вы понимаете, что она для меня значит?! А тут Низовцев сказал: «Либо убирай ее, либо на поле не выпущу!». Хотя все играют с такими, и сегодня играли. Это просто богохульство! Более того, сам Низовцев ее с меня и срезал. Как такое вообще возможно? Инспектор, узнав об этом, удивился, сказал: да быть такого не может, нить просто надо было заклеить. Низовцев — безбожный человек! Должно же быть уважение к религии!

— А что не устроило конкретно по судейству?

— Вы смотрели игру? Тогда, думаю, все видели. Соперники катятся, нарушают в штрафной — а фолы в нашу сторону, — сказал Тихий.

Как оказалось, речь идёт о комбоскини — греческих узелковых чётках. Такие носили афонские монахи, через русских паломников этот православный аксессуар добрался и до наc.

Между тем, по версии арбитра Низовцева, инцидент обстоял совсем иначе. Судья заверяет, что чётки Тихий носил не по регламенту, но сам он их не срезал.

— Есть правила, которые не разрешают этого. Футболист долго сопротивлялся. В итоге я сказал: «Либо вы снимаете нить, либо мы начинаем матч без вас». Срезал доктор. Взял ножницы и состриг. Тихий кивал на других футболистов — мол, у них тоже замотаны такие же вещи под лентой. Но ни у кого мы ничего не нашли. Опасность заключается в том, что игрок соперника может зацепить рукой эту верёвку. Она находится на запястье. Палец может застрять, сломаться... Рядом с запястьем проходят вены, их может передавить... Безбожником меня ещё не называли. Что тут сказать? Бог ему судья... Это его мнение. У меня к нему никаких претензий нет, — заявил Низовцев «Спорт-Экспрессу».

Главный тренер «Луча» Рустем Хузин подытожил матч с «Томью» без особого оптимизма.

— У меня нет эмоций таких же, как у команды и болельщиков. Давайте будем объективны: мы проиграли матч. У футболистов было желание, но не было сил. Мы очень хорошую работу провели в этом микроцикле, возможно, я немного перегрузил команду. Поэтому всю ответственность беру на себя. Эта работа была необходима, так как в предыдущих матчах мы в концовке всегда проседали. В тренировках сделали акцент на физподготовку. Думаю, в матче с «Сочи» будет намного эффективнее. Поблагодарил ребят за те 15 минут, когда забили гол и могли вырвать этот матч, если бы Прокофьев забил. Я перед игрой ребятам сказал, что сегодня выиграет та команда, у которой крепче «орешки». Есть орешки кедровые, а есть и «тигровые».

Напомним. что встреча "Луча" с "Томью" завершилась со счетом 2:2. Благодаря заработанным очкам "Луч" поднялся с 15-го на 13-е место в турнирной таблице, отдалившись от зоны вылета. "Томь" по-прежнему занимает первую строчку.