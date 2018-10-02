2018-10-02T09:49:11+03:00
Что приморцу хорошоу

Куда бегут студенты из Лаоса, новый директор "Земли леопарда" и всё о единой квитанции за коммуналку в Приморье

Эфир 2 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Оксана КИСЕЛЁВАИлья КУЗНЕЦОВИван ЕГОРХИН
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Куда бегут студенты из Лаоса, новый директор "Земли леопарда" и всё о единой квитанции за коммуналку в ПриморьеКуда бегут студенты из Лаоса, новый директор "Земли леопарда" и всё о единой квитанции за коммуналку в Приморье
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Начнём утренний эфир с новостей и общения с участниками, организаторами спартакиады иностранных студентов во Владивостоке: она пройдет с 11 по 14 октября. Заодно президент АТАПРЯЛ Александр Зубрицкий расскажет, что интересного вырастил у себя на даче и как завершает сезон.

В продолжение программы "Что приморцу хороШоу" в студии радио "Комсомольская правда"-Приморье" поговорим о единых платежках за электричество, воду и отопление. На ваши вопросы ответит начальник Владивостокского контрольного центра ПАО "ДЭК" Павел Серов.

А в 10:05 придет еще один гость - новый директор национального парка “Земля леопарда” Виктор Бардюк. Поговорим о людях и хищниках.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 2.10.18.

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 2.10.18

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