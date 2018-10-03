2018-10-03T04:01:48+03:00
Что приморцу хорошоу

Неожиданное заявление мэра Владивостока и самый популярный ретроавтомобиль

Эфир 3 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Илья КУЗНЕЦОВИван ЕГОРХИН
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Неожиданное заявление мэра Владивостока и самый популярный ретроавтомобильНеожиданное заявление мэра Владивостока и самый популярный ретроавтомобиль
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Сегодня в утреннем эфире обсудим новости, среди которых лидируют заявление мэра Виталия Веркеенко о предстоящей отставке и увольнение сразу трёх вице-губернаторов Приморья. В студию придут политологи Наталья и Юрий Коломейцевы, ещё несколько экспертов будут на телефонной связи со студией.

Ещё один гость программы "Что приморцу хороШоу" - автоэксперт, основатель и директор клуба ретроавтомобилей Марк Жибровский. Поговорим о том, сколько во Владивостоке таких клубов, и какие ретромашины популярны сейчас в самом автомобилизированном городе России.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 3.10.18.

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 3.10.18

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