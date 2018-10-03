Неожиданное заявление мэра Владивостока и самый популярный ретроавтомобиль
Сегодня в утреннем эфире обсудим новости, среди которых лидируют заявление мэра Виталия Веркеенко о предстоящей отставке и увольнение сразу трёх вице-губернаторов Приморья. В студию придут политологи Наталья и Юрий Коломейцевы, ещё несколько экспертов будут на телефонной связи со студией.
Ещё один гость программы "Что приморцу хороШоу" - автоэксперт, основатель и директор клуба ретроавтомобилей Марк Жибровский. Поговорим о том, сколько во Владивостоке таких клубов, и какие ретромашины популярны сейчас в самом автомобилизированном городе России.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 3.10.18.
Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 3.10.18