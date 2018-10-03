"Есть очень много в Америке мест": дипломат рассказал во Владивостоке всё о визовом режиме

СЕГОДНЯ 02:00 2018-10-03T02:21:22+03:00

Так, Йодер сообщил, что в 2019 году его страна выдаст до 200 тысяч виз по всей России

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В минувший вторник, 2 октября, в генконсульстве США во Владивостоке приморских журналистов принимал министр-советник по визовым вопросам посольства США в Москве Майкл Йодер. Дипломат дал все необходимые пояснения по визовому вопросу.

Так, Йодер сообщил, что в 2019 году его страна выдаст до 200 тысяч виз по всей России.

«Мы выдадим от 150 до 200 тысяч виз по всей стране», — сказал Йодер. Дипломат напомнил, что отказы в выдаче визы США в России составляют 10%.

«Обычно отказы связаны или с предыдущей историей путешествий заявителей по Америке, или с тем, что они не могут доказать, что у них есть тесные семейные и экономические связи в России», — разъяснил Йодер.

При этом он предложил провести соревнование по выдаче виз.

«Я предлагаю провести дружеские соревнования в 2019 году между консулами двух стран по выдаче виз. В будущем году, я гарантирую, что американское посольство и консульство выдадут в два раза больше виз, чем российское консульство и посольство в Америке выдадут американцам», — заявил Йодер.

При этом, по его словам, для российских студентов нет очередей на собеседования для получения визы США.

«Нет времени ожидания для студентов и очень короткое время ожидания для заявителей, которые едут по программам обмена», — сказал Майкл Йодер.

Дипломат уточнил, что это могут быть бизнесмены, а также люди иных профессий. Он также подчеркнул, что нет никаких задержек с выдачей неиммиграционных виз.

«После того, как прошло собеседование, и виза была одобрена, проходит, примерно, неделя или меньше. Если вас сегодня проинтервьюировали, то на следующей неделе в пятницу вы получите паспорт с визой. Большую часть виз мы печатаем на следующий день после собеседования и в этот же день передаем в курьерскую компанию», — сказал Йодер.

По его словам, курьерская компания доставляет визы по адресу в течение нескольких дней.