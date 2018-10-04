2018-10-04T06:31:35+03:00
Общество

Школьники из Арсеньева лидируют в знаниях о Приморье

Краеведческий онлайн-спринт, посвященый 80-летию региона, продолжается
Елена АСТАФУРОВА
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Юные краеведы соперничают в знаниях о Приморье. Фото: Наталья АНДРЕЕВА.Юные краеведы соперничают в знаниях о Приморье. Фото: Наталья АНДРЕЕВА.
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Приморские школьники могут испытать свою эрудицию и смекалку, приняв участие в краеведческом онлайн-спринте «А что есть в Приморье?». Увлекательная игра на сайте главной детской библиотеки региона завершится 25 октября, в День 80-летия Приморского края. Для того, чтобы набрать максимально возможные 100 баллов нужно немало узнать об уникальной природе края, об Уссурийской тайге и заповедниках, иметь представление об истории региона, о приморских писателях, спортсменах, художниках, капитанах, военачальниках, путешественниках.

Игра стартовала 10 сентября. Стать участником онлайн-спринта можно только один раз, и за полтора часа заработать электронный сертификат, Благодарность или Почетную грамоту,- в зависимости от количества набранных баллов. О том, как проходит интеллектуальное соперничество, «Комсомолка» спросила у куратора проекта Натальи Полянской.

- В онлайн-спринте участвуют ребята из многих городов и районов края. Больше всего «игроков» живут в Арсеньеве, на втором месте – Владивосток, играет также Дальнегорск, Дальнереченск, Партизанский городской округ, Уссурийск, Большой Камень. Надеемся, что в оставшиеся три недели география участников расширится,- рассказала библиотекарь. – «Спринт» рассчитан на школьников 10 – 14 лет, но мы отмечаем самую высокую активность среди 11-летних ребят. Самый высокий из набранных баллов – 96, а самый низкий – 12. Огорчаться нет причины, ведь игра – не проверка «усвоенного материала», а стимул больше узнать о родном крае, открыть для себя новые книги, посвященные Приморью и людям, которые формировали облик нашего региона.

По словам Натальи Полянской, для многих участников онлайн-спринта «каверзными» оказались вопросы, касающиеся наших выдающихся земляков. Если знаменитых спортсменов знают практически все ребята, то с историческими личностями у школьников возникают проблемы. Неплохо школьники осведомлены о природных богатствах региона, многие хорошо знают историю края.

- По итогам игры мы проанализируем результаты,- заверила куратор игры,- и пробелы в знаниях ребят непременно учтем в познавательных программах краевой детской библиотеки.

Мероприятия, посвященные предстоящему юбилею Приморья, проводились с начала 2018 года в детской библиотеке. Юные читатели побывали на краеведческих уроках и познавательных встречах. А 21 октября, в воскресенье, библиотека приглашает ребят на праздник в честь 80-летия региона. Школьники встретятся с известными жителями Приморья, которые расскажут много интересного о своей работе и творческой деятельности. Подробный анонс будет размещен на сайте книжного учреждения.

Конкретно

Чтобы стать участником онлайн-спринта «А что есть в Приморье?», необходимо зарегистрироваться под руководством родителей или библиотекаря на сайте Приморской краевой детской библиотеки: http://pkdb.net/. Там же можно познакомиться с правилами игры. Адрес библиотеки: Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 44.

А в это время

Всемирный день моря отметили воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Парус надежды» вместе со специалистом Приморской краевой детской библиотеки. Праздник тоже был юбилейным – его учредила Международная морская организация в 1978 году.

Ребята вспомнили, какие морские обитатели живут в море. Они знают о китах, акулах, дельфинах, морских звездах, медузах и уверены, что море надо охранять, чтобы оно радовало нас своей красотой. Девчонки и мальчишки с интересом послушали сказку в стихах из книги Элисон Джей «На земле и в океане» о том, как во время прилива на берег вынесло осьминога и все его спасали.

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