Семья педагогов из Дмитриевки четыре десятилетия учит юных приморцев

В семье Локтионовых целыми днями не смолкают разговоры об учёбе. Уроки, планёрки, родительские собрания... Что поделать: в этом вдоме все – учителя. Пока я общаюсь с подтянутым главой семейства (он сохранил хорошую физическую форму с молодости), его супруга она готовит материалы для предстоящего урока по биологии. Рядом с ней – дочь, которая готовит празднование 115-летия единственной школы в родном селе Дмитриевка (Черниговский район Приморья). В ее стенах, собственно, и работают почти все Локтионовы, включая старшего сына.

63-летняя Вера Локтионова отадала обучению детей 43 года. Её 64-летний муж Николай работает с ней в одной школе немногим меньше – 41 год. Дочка Тамара в свои 38 лет не теряет из виду родителей и тоже идет по их стопам. Причём на пути к профессии она попробовала преподавать физкультуру, как отец – но потом всё таки решила учить школьников биологии.

Вера Локтионова больше 40 лет учит юных приморцев. Фото: из семейного архива

В школе работает и старший сын Локтионовых – Евгений. В свои 43 года он занимает должность заместителя завхоза и помогает делать школу со столетней историей краше. Только перебравшийся в Хабаровск младший сын Николай не связал свою жизнь с образованием. Он нашёл себя в роли специалиста по работе с молодёжью. Впрочем, даже находясь в удалении, он унаследовал семейную профессию: не так давно он выучился на педагога.

Николай в школе преподаёт и физкультуру и ОБЖ. Фото: из семейного архива

Педагогом я хотела стать с детства

Как рассказывает Вера Васильевана, ещё в садике во время игр она всегда выбирала роль учителя. Примерить другое амплуа она даже не думала. В школьное время она даже планировала уйти с восьмого класса и пойти в училище — но сделать это не дал директор, строго наказав ей окончить школу и пойти на высшее. Поначалу молодая Вера послушалась совета, но на следующий год всё же решила податься своему решению.

— После 9-го класса я уже настояла на своём уходе, и мне сказали в сердцах: «Иди, но больше тебя в школу не примут». Я ушла в училище и окончила его с успехом. Потом поступила в Уссурийский государственный педагогический институт и с момента окончания работаю в школе, — делится своей историей с корреспондентом «Комсомольской правды» - Владивосток» Вера Васильевна.

Тем временем Николай Локтионов прибыл в Приморье с запада России. Он всегда любил спорт и не брезговал работать руками. Сначала он хотел отправиться во Владивосток и работать на стройке, но судьба распорядилась иначе. Путешествуя по краю, он встретил своего друга, который предложил ему поступить в Спасский педагогический колледж.

Николай послушался своего друга и после окончания обучения решил совершенствоваться в профессии, поступив на кафедру педагогики в Тихоокеанский государственный университет Хабаровска. После этого он обратно вернулся в Приморье, где и встретил Веру. С тех пор с ней они не расстаются — ни дома, ни на отдыхе, ни на работе.

По стопам родителей

Первый сын Локтионовых, Евгений, педагогом не стал — но все равно остался работать в школе. Сначала он работал здесь водителем грузовика, но потом его списали за ненадобностью. Тогда он устроился завхозом.

— Благодаря ему мы сдаём школу постоянно в хорошем состоянии, за что нас всегда хвалят, — рассказывает о сыне Вера Локтионова.

Второй ребенок в учительской семье, Тамара, продолжила семейное дело. После школы она даже раздумывала, куда пойти учиться — сразу пошла на педагога. Свою учительскую деятельность она совмещает с должностью замдиректора по воспитательной работе. Своей работой она живет – постоянно ищет новые материалы для детей, которые уже давно её полюбили. Когда у них проходят школьные лагеря, ребята постоянно просятся к ней в группу.

Сейчас Тамара дала своей матери отдохнуть и взяла уроки по биологии на себя, оставив ей работу по руководству учебный процессом.

— Младший сын тоже окончил высшее образование на педагога. В Дмитриевке он решил не оставаться и переехал в Хабаровск. Там он работает в центре социальной реабилитации подростков, склонных к девиантному поведению и употреблению наркотиков. Он как-то пришёл ко мне и рассказывает: «Мне так жалко этих детей. К ребёнку как-то приехал на побывку отец – очень пьяный, хамит. Меня это раздражает. Если приехал к сыну, то нельзя приезжать в таком состоянии», — рассказывает Вера Локтионова.

Младший сын Николай переехал в Хабаровск помогать попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию ребятам. Фото: из семейного архива

Учительские эпохи

За время работы Вера Локтионова провела у школьной доски четыре десятилетия. Здесь она видела, как сменялись эпохи, а вместе с ними и ученики. По её словам, сейчас школьники уже не те, что раньше. Педагог сетует, что со временем ребята как будто стали черствее.

— Общество огрубело. Сейчас родителям нужно объяснять: их детям нужно уже не то, что во времена их собственной юности. Время изменилось. Многие это понимают, но мало что предпринимают. То общество, которое было в советское время, в сравнении с тем, что сейчас — уже совсем не такое доброе, — со вздохом отмечает Вера Васильевна.

Тем временем, она отмечает: появилось много чего нового и полезного. Например, богатая опытом учительница назвала ЕГЭ положительной заменой экзаменам по билетам.

— Это независимая оценка, и она правильная. Ведь тогда родители уже не смогут говорить, что любимчикам помогают, а остальных оставляют. Всё объективно, все в равных правах. Мы здесь детей готовим к тому, что к экзаменам надо настраиваться психологически. Даже если не сдал – жизнь не кончается, всегда можно пересдать. У наших ребят даже слёз на эту тему не было, они, можно так выразиться, патриоты такой системы, - поделилась с корреспондентом «КП» Вера Локтионова.

Тамара Локтионова преподаёт биологию и организовывает школьные праздники. Фото: из семейного архива

Интерактивные доски рядом с гнилыми окнами

Тем временем школа в Дмитриевке —трёхэтажное здание из красного кирпича с табличкой №10 — порядком обветшала. Каждый год сотрудники школы всячески омолаживают строение. Выходят на субботники, подкрашивают фасад, обновляют внутренние помещения. Одна из гордостей СШ №10 – раскинувшийся у крыльца цветочный ковёр с чернобрывцами, персидскими ромашками и другими яркими растениями. Только, несмотря на все украшения, работы по обустройству здесь непочатый край.

Школа №10 - единственная в селе Дмитриевка. Фото: из семейного архива

Не так давно в классах обновили мебель: теперь ребята сидят на новеньких стульях за партами, которые ещё сохранили запах дерева. Появились новые столы в компьютерном классе, а вместе с ними и шкафы для пособий. А недавно здесь появилось такое ноу-хау, как интерактивные доски. Их удалось получить, когда школа выиграла в конкурсе национального проекта образования и получила миллион на закупку современного оборудования. «Между прочим, заняли 10-е место из 41!», – хвастается учительница. Школа №10 стала одной из первых в Черниговской районе, где ребята стали учиться на таких досках. Вот только соседствуют эти высокие технологии с откровенной разрухой.

— У нас все окна сгнили, тяжеловато очень с таким работать. В этом году мы смогли немного получить поддержки — нам подарили несколько пластиковых окон. Мы их поставили в столовую. Всё-таки финансирование школы это очень важная вещь. В городе с этим проще, там и спонсора проще легче найти. У нас же почти никто негде найти инвесторов, – рассказывает Николай Локтионов.

Когда-то школа в Дмитриевке считалось достаточно богатой, и могла себя обеспечивать продуктами. Шутка ли – в её владениях находилось поле в 44 гектара. Из-за выращенных овощей цены в столовой были низкими, а учителя богатствами с грядок кормили свои семьи, получая продукты по картам. Сейчас же поле ушло местному аграрному училищу, и теперь там выращивают сою.

Поздравлял ребят со спортивными успехами начальник УМВД РФ по Приморью Николай Афанасьев. Фото: из семейного архива

По данным на 2010 год, в посёлке Дмитриевка проживает 1600 человек. Численность свыше 2 тысяч человек здесь фиксировалась давным-давно, еще в 1926 году. Вера Васильевна отмечает, что ребят в селе немного – учится всего одна смена. Однако в последнее время намечается тенденция роста населения Дмитриевки. Этому не мало помогают «дальневосточные гектары», которые с большой охотой разбирают в тёплом районе Приморья.

Впрочем, Вера Васильевна отмечает, что в ближайшее время по прогнозам ожидается рост детей в посёлке. На вопрос корреспондента «КП», как же составляются эти прогнозы, она отметила, что достаточно просто:

— Я вчера родительское собрание проводила, и вижу, как одой, второй, третьей - выросли животики из-за подрастающих малышей. Так что все ждут детишек, а это значит, что будет нам кого учить.