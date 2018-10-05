2018-10-05T04:59:27+03:00
Общество

Олег Кожемяко призвал снизить цену на рыбу в Приморье

Дары моря в крае стоят совсем недешево
Александр ВАСИЛЬЕВ
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Олег Кожемяко открыл конференциюОлег Кожемяко открыл конференциюФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Во Владивостоке продолжает работу XIII Международный конгресс рыбаков. За два дня отраслевого мероприятия участники должны определить будущее рыбной отрасли в Приморье. Одним из главных гостей мероариятия стал врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. На конгрессе он заявил, что в Приморте необходимо создать условия, при которых на рынках появится доступная рыба.

Приморье является одним из крупнейших регионов России, где добывается рыба. Краю принадлежит 20 % от общероссийского вылова. Парадоксально, но факт: именно здесь морепродукты одни из самых дорогих в стране. В то же время, в Приморье потребляют 10 % от всероссийского объёма морской продукции. То есть на 600 тысяч тонн - 60 тысяч уходит на приморцам. Ситуация, мягко говоря, абсурдная.

Как сообщил в своей речи Олег Кожемяко, филе минтая обходится жителям края в 190-210 рублей за килограмм, приморская камбала – 170-180 рублей, цена горбуши варьируется в пределах 140-180 рублей. По его словам, такие цены недопустимы и хотя бы по некоторым позициям их необходимо снизить.

— Самый главный вопрос – обеспечить людей рыбой по доступной цене. Кто должен этим заняться: субъект или регион? Конечно, это должны взять на себя ассоциации рыбопромышленников. У нас есть правительственные комиссии, которы находятся в Москве, заседают. Но при этом вопросы цен у них даже не рассматривались. А ведь есть хорошие мировые практики, когда уровень конечной стоимости не превышает 25% от цены производителя, - отметил в своей речи врио губернатора.

Также он добавил, что необходимо в первое время хотя бы сделать доступными шесть видов рыбы, которая пользуется самым широким спросом у приморцев. С мнением Олега Кожемяко согласен президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

— Я выступал сегодня на конгрессе, и отметил в своей речи, что основную наценку создают оптовые поставщики и торговые сети. По вопросу появления общедоступной рыбы – да, я полностью поддерживаю Олега Кожемяко. Чтобы это произошло, надо надо сокращать цепочку между производителем и потребителем. Нам надо её довести до того, чтобы она выглядела так: предприятие – прилавок магазина, — отметил Георгий Мартынов в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды».

Отметим, что конгресс проходит во Владивостоке за два дня. На XIII совещание пришло рекордное число людей - больше 450 человек. На мероприятии собрались рыбопромышленники из России, Норвегии, Польши и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Одной из главных тем обсуждения для многих собравшихся стала выдача квот на вылов морских ресурсов, потому что у некоторых предприятий они заканчиваются уже в ноябре-декабре этого года.

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