2018-10-06T11:21:30+03:00
Общество

Олег Кожемяко прокатился с приморскими байкерами на закрытии мотосезона

Около двух тысяч мотоциклистов собралось на центральной площади Владивостока [фото]
Александр ВАСИЛЬЕВ
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Олег Кожемяко приехал на закрытие мотосезона на своём Harley-DavidsonОлег Кожемяко приехал на закрытие мотосезона на своём Harley-DavidsonФото: Татьяна МЕЕЛЬ
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Приморские байкеры сегодня собрались на площади Борцов за власть Советов, чтобы отметить закрытие мотосезона. Две тысячи мотоциклистов Приморья приехали на общий сбор, чтобы прокатить последний раз в этом году по осенним дорогам края.

На закрытие мотосезона собралось больше двух тысяч мотоциклистов Фото: Валентин ТРУХАНЕНКО

На закрытие мотосезона собралось больше двух тысяч мотоциклистовФото: Валентин ТРУХАНЕНКО

Олег Кожемяко приехал поприветствовать приморских байкеров Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Олег Кожемяко приехал поприветствовать приморских байкеровФото: Татьяна МЕЕЛЬ

Сегодня Владивосток традиционно встречает несколько сотен байкеров, готовых проводить последние тёплые дни, когда ещё можно не обмораживаясь кататься на мотоцикле. Все они сегодня приехали на центральную площадь города, чтобы отметить окончание ездового сезона. Традиционно закрытие прохоходит в певрую субботу октября.

Олег Кожемяко выступил перед собравшейся публикой Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Олег Кожемяко выступил перед собравшейся публикойФото: Татьяна МЕЕЛЬ

Во время закрытия байкерского сезона к публике выехал на своём Harley-Davidson врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. Во время своего короткого выступления он поприветствовал приморских байкеров и сообщил, что сам давно увлекается мотоездой и пожелал всем спокойно пережить зиму без своего двухколёсного друга.

В Приморье насчитывается около 10 зарегистрированных мотоклубов Фото: Валентин ТРУХАНЕНКО

В Приморье насчитывается около 10 зарегистрированных мотоклубовФото: Валентин ТРУХАНЕНКО

Центральная площадь превратилась в выставку мотоциклов Фото: Валентин ТРУХАНЕНКО

Центральная площадь превратилась в выставку мотоцикловФото: Валентин ТРУХАНЕНКО

Отметим, что поддержать своих мото-друзей в этот день также прибыли вице-губернатор Павел Серебряков и заместитель главы Владивостока Александр.

На закрытии присутствовало около десяти приморских мотоклубов Фото: Валентин ТРУХАНЕНКО

На закрытии присутствовало около десяти приморских мотоклубовФото: Валентин ТРУХАНЕНКО

Олег Кожемяко приехал поприветствовать приморских байкеров Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Олег Кожемяко приехал поприветствовать приморских байкеровФото: Татьяна МЕЕЛЬ

После сбора на центральной площади краевого центра все байкеры одной колонной проехались по центральным улицам города. Впрочем, дальше все выехали по своим местам, где мотоциклисты отмечали закрытие сезона.

Почти вся площадь оказалась усеяна мотоциклами Фото: Валентин ТРУХАНЕНКО

Почти вся площадь оказалась усеяна мотоцикламиФото: Валентин ТРУХАНЕНКО

После окончания мотослёта байкеры выехали в единой колонне Фото: Валентин ТРУХАНЕНКО

После окончания мотослёта байкеры выехали в единой колоннеФото: Валентин ТРУХАНЕНКО

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