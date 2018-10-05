2018-10-05T09:36:31+03:00
Общество

Виталий Веркеенко сообщил, кто возглавит Владивосток до назначения нового мэра

Ещё действующий глава города также назначил четырёх заместителей
Александр ВАСИЛЬЕВ
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Виталий Веркеенко покинет пост главы города 11 октябряВиталий Веркеенко покинет пост главы города 11 октябряФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Перед своей отставкой глава Владивостока Виталий Веркеенко назначил четырёх заместителей и представил своего приемника. С 11 октября кресло градоначальника займет Сергей Шерстюк, который раньше занимался работой со СМИ, а также планированием и организационной деятельностью городской администрации.

Напомним, в прошедший вторник, 2 октября, мэр Владивостока Виталий Веркеенко через социальные сети сообщил о своей отставке. На обозрение приморцев он выложил заявление о своём уходе с подписью «Честь имею». Многие сначала даже думали, что аккаунт главы в соцсетях взломали. Однако позже заявление подтвердилось.

Согласно поданному документу место исполняющего обязанности главы краевого центра с 11 октября займёт Сергей Шерстюк. Его в этом году привёл в администрацию Владивостока Виталий Веркеенко. Раньше они вместе работали в ООО «Технохолдинг SUMOTORI», где ещё действующий глава города находился в чине генерального директора, а Шерстюк – сидел в кресле заместителя. После перехода в «серый дом» он осуществлял общее руководство администрацией. Помимо работы со СМИ он занимался транспортом, экономическим развитием, наружной рекламой и информацией, взаимодействием с органами государственной власти и органами местного самоуправления и многим другим.

Веркеенко также назначил четырёх заместителей и перераспределил полномочия между вице-мэрами. Таким образом ранее возглавлявший Дирекцию по строительству объектов на территории Владивостока Андрей Строкин перейдет в управление градостроительством и архитектурой, муниципальной собственностью и информационно-программным обеспечением.

Отметим, что часть этих обязанностей перейдёт Андрею Строкину в наследство после ухода Алексея Литвинова, который покинет своё рабочее место в ближайший понедельник – 8-го октября.

Под смену обязанностей попал и занимавший пост начальника управления топливно-энергетическим комплексом Александр Юров. С повышением он продолжит заниматься подготовкой к отопительному сезону, будет курировать управление экологии, содержания жилищного фонда, а также займется учётом и распределением жилой площади.

На подъём пошёл и советник Виталия Веркеенко – Юрий Быстров. На должности зама он займётся взаимодействием с правоохранительными органами и исполнением административного законодательства. Ему также вверено управление международных отношений и туризма.

Причём, по данным городской администрации, туризмом и международными связями теперь будут заниматься на более высоком уровне. Управления переведут в самостоятельную структурную единицу городской администрации. Также отдельные места получат делопроизводство и управление по работе с обращениями граждан.

Четвёртым на место заместителя главы администрации Владивостока назначили Михаила Маркова. Раньше он возглавлял МУП «Содержание городских территорий». Сейчас он займётся контролем работы управления дорог и благоустройства, а также управлением наружной рекламы и информации.

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