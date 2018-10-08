Аэропорт Владивостока планируют назвать в честь великого соотечественника

СЕГОДНЯ 11:10 2018-10-08T11:16:38+03:00

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Именем выдающейся личности могут наречь аэропорт Владивостока. Министерство культуры РФ запускает масштабный проект «Великие имена России», за время которого 45 российских воздушных ворот России получат официальные наименования. Причём первые предложения уже поступили - назвать аэропорт Владивостока в честь Николая Муравьёва-Амурского.

Во Владивостоке первые одиночные коммерческие полёты начались в 1932 году, а полноценный аэродром у города появился спустя четыре года рядом с селом Кневичи. На нём в первую очередь размещалась 43-я отдельная истребительная эскадрилья ВВС Тихоокеанского флота. Всё это время вплоть до 1956 года он выполнял военные функции и к пассажирским линиям полноценно вернулся только в 1958 году.

Обрастать зданиями аэропорт стал в 1961-м – именно в это время у него появился аэровокзал. Причём скромная пропускная способность строения допускала всего 200 человек. С этого времени аэропорт начал расти и близиться к своей международной славе. Её он достиг в 1992 году, когда здесь начали садиться самолёты из Китая и Кореи. Следующая историческая дата - 2006 год, когда завершилась масштабная реконструкция аэровокзала. Спустя два года воздушные ворота Приморья получили название «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ).

Несмотря на своё официальное название между жителями Приморского края до сих пор нет чёткого определения. «Международный аэропорт Владивосток» - слишком длинно, «МАВ» - коротко, а других и нет. Поэтому нередко его просто нарекают как «Кневичи», в честь расположенного рядом одноимённого посёлка. Исправить эту ситуацию решили в министерстве культуры, где решили начать масштабный проект «Великие имена России». Его цель - дополнить официальные наименования 45 российских аэропортов с совокупным пассажиропотоком 170 млн человек. В список таких аэропортов вошёл и Владивосток.

Первым с предложением переименования уже выступил руководитель музея имени «Арсеньева» Виктор Шалай. Среди множества исследователей Дальнего Востока, для названия он выбрал поистине великую персону – генерал-губернатора Николая Муравьёва-Амурского.

- Конечно, в нашем городе было много людей, которые внесли свой вклад в его развитие, но думаю, что "по гамбургскому счету" более подходящей персоны, чем Муравьев-Амурский, нет, - передаёт ТАСС слова Виктора Шалая.

А вот его коллега по музейной работе директор «Арт-Этажа» Александр Городний высказался против Муравьёва-Амурского.

- Название так получится достаточно громоздким и тяжёлым. Представьте, каково будет гостям из Азии такое выговаривать? Нет, я выбор Виктора очень уважаю, но всё же здесь нужно что-то короткое и понятное. Вот «Кневичи» мне нравятся, а какую-то персону назвать не могу. Всё-таки у нас много великих личностей, «глаза разбегаются», - сообщил в разговоре с корреспондентом «КП» Александр Городний.

Отметим, что пока неизвестен старт проекта «Великие имена России». Однако запустить голосование за имена планируется в ближайшее время на специализированном сайте.

СПРАВКА «КП»

Генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьёв-Амурский поистине считается одним из главных людей в освоении Дальнего Востока. На счету его достижений – основание Владивостока и Хабаровска, а также проектирование Транссибирской магистрали. Именно он заключил с Китаем в 1958 году Айгунский договор, благодаря которому река Амур до самого устья стала границей России с КНР.