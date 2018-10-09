В Приморье законопроект о детях войны подготовили за несколько дней, хотя обсуждали десятилетиями

СЕГОДНЯ 05:55 2018-10-09T06:17:43+03:00

Первые преференции 160 тысяч пожилых людей получат в октябре - к 80-летнему юбилею края. «Я не понаслышке знаю, как в те горды им пришлось тяжело», - заявил Олег Кожемяко

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Закон «О детях войны» внёс на рассмотрение Законодательного собрания врио губернатора Приморского края. Речь, как можно догадаться, идёт о приморцах, которые в детстве пережили все тяготы Великой Отечественной. Такой опыт Олег Кожемяко предложил перенести с Сахалина, где с 2015 года больше 167 тысяч пожилых людей получают льготы и ежегодные выплаты. В Приморье на первом этапе им планируется предоставить единовременные выплаты к Дню Победы и 80-летию края.

Долгие годы десятки политиков и общественных деятелей в Приморье пытались добиться для детей войны особого статуса и преференций. Но дальше призывов с высоких трибун дело не доходило. Явно не хватало политической воли. Сложности возникали начиная с критериев - с какого возраста и при каких конкретных условиях «дети войны» могут являться таковыми. Причём до сих пор это даже никак не расшифровывается в федеральном законодательстве. Впрочем, в некоторых регионах есть прецеденты, когда региональный закон принимался. Например, в соседнем Сахалине - при Кожемяко.

Накануне новый врио губернатора посетил Лазовский район, где первым делом встретился с пенсионерами. Во время беседы он рассказал пожилым людям: в числе первых его идей - принять долгожданный краевой закон о детях войны.

- Мои родители - люди военного времени. Я не понаслышке знаю, как в те годы им приходилось тяжело жить, работать и учиться. У нас сейчас в крае больше 160 тысяч детей войны. Считаю, что их нужно поддержать, - заявил Олег Кожемяко. Ветераны от неожиданности ещё плотнее окружили врио губернатора.

Спустя день после разговора в аппарате Законодательного собрания уже лежал законопроект. Его по поручению врио губернатора в кратчайшие сроки разработали в департаменте труда и социального развития. Планируется вводить закон в несколько этапов. Первоначально дети войны начнут получать единовременные выплаты - в честь 80-летия образования Приморского края (отпразднуем в конце октября) и ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- У нас в Приморье раньше такого закона не было. Есть пенсионеры, труженики тыла, ветераны - их статус точно определён законом. Дети войны до сих пор обозначены лишь неофициально. Да и с новым законом следует действовать осторожно, - выразил свою точку зрения «Комсомолке» председатель Совета ветеранов Владивостока Сергей Кондратенко. - К примеру, родился человек 2 сентября 1945 - подходит ли он под новый статус? А если он родился позже на день, два - уже не проходит? Хотя все они одинаково терпели тяготы.

Сергей Кондратенко возглавляет совет ветеранов Владивостока

Вместе с тем он сообщил, что сдвиг в работе над законом о детях войны – очень позитивное начало. Пожилые приморцы, пережившие тяжелейшие для страны годы, уже устали ждать, что когда-нибудь власти о них вспомнят и начнут помогать.

КСТАТИ

Отметим, что такой опыт Олег Кожемяко перенёс с Сахалина, где он ещё меньше месяца назад находился в кресле губернатора. В островном регионе детьми войны признаны люди, родившиеся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года. Для них выпускают специальные удостоверения, по которым они получают льготы - бесплатное зубопротезирование, бесплатный проезд в общественном транспорте, ежегодные выплаты ко Дню Победы и ежемесячные выплаты на оплату жилья. Также они освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт и получают компенсации на приобретение путёвок в санатории.