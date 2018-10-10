Юрий Трутнев поддержал идею переноса столицы ДФО во Владивосток

СЕГОДНЯ 01:25 2018-10-10T01:28:14+03:00

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Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поддержал инициативу врио губернатора Приморья Олега Кожемяко о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. По его словам такую инициативу подготовят президенту до конца текущего года.

Об этом Юрий Трутнев сообщил в интервью ТАСС, по его мнению у Приморья есть существенные основания, чтобы ставить такой вопрос.

- Решение о том, какой город будет официальной столицей округа, принимает президент Российской Федерации. Поэтому я сказал Олегу Николаевичу Кожемяко, что я готов поддерживать это предложение, но считаю, что ему надо обсудить это с главой администрации президента Антоном Эдуардовичем Вайно, с премьер-министром Дмитрием Анатольевичем Медведевым и, уже получив их позицию, обращаться к главе государства, - сказал Трутнев, добавив, что "до конца года подготовить доклад президенту вполне реально".

По мнению Трутнева, основанием для этого является инвестиционная привлекательность и возможность развития Приморья, которое уже сегодня фактически является столицей Дальнего Востока. Он считает, что Приморье превосходит Хабаровский край в 5-10 раз по различным показателям в сфере инвестиций. В частности, если в Хабаровском крае в рамках всех форм поддержки реализуется 83 проекта на 251 млрд рублей, то в Приморье речь идет об инвестициях в 879 проектов на сумму 1,8 трлн рублей.

Кроме того, по его словам, "особый шарм" региону придает проведение Восточного экономического форума, в котором ежегодно принимают участие руководители крупнейших компаний и главы государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

- Хабаровск - трудовой регион. Я глубоко уважаю людей, живущих в Хабаровском крае, но в этом регионе у нас практически нет новых крупных проектов. Владивосток, Приморский край сегодня развиваются быстрее. Наконец, мы все прекрасно понимаем, что именно Владивосток - это "восточные ворота" России, - добавил полномочный представитель президента.