Приморские врачи рассказали, как сохранить психическое здоровье и не стать объектом травли

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-11T09:10:28+03:00

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Максим Артамонов, главный врач краевой клинической психиатрической больницы и Екатерина Феденко, клинический психолог, заведующая патопсихологическим отделением в студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» вместе с ведущими рассуждали о том, как профилактировать душевные расстройства и кто несет ответственность за травлю подростков в школе.

Беседа о психическом здоровье и всём, что с ним связано, неслучайна. 10 октября отмечается всемирный день психического здоровья. Этот праздник был введен в 1992 году по инициативе всемирной организации, занимающийся решением проблем, связанных с психикой. Основные цели - информирование населения о болезнях, их лечении и профилактики.

- Около 1% мирового населения проявляют стойкие признаки психопатии, асоциальное поведение, импульсивность, эгоизм и бессердечие. Так ли это?

-В сети встречается разная статистика. Известно, что, примерно, 1% населения в мире страдает шизофренией. Во всем мире более распространено именно заболевание этим расстройством. Одинаково страдают люди как развитых, так и малоразвитых стран, как люди с высоким доходом, так и с низким, - поясняет Екатерина Феденко.

-Хотелось бы добавить, что статистика может быть неполной по той причине, что большая часть больных лечится не у психиатра, а у невропатологов, терапевтов, занимаются самолечением. Единственное, когда они заходят в своем самолечении слишком далеко, то все реже попадают в поле зрения психиатров. Угроза заболевания душевными расстройствами с каждым годом растет и если тенденция будет продолжаться, то к 2024 году эти заболевания могут выйти на первое место, обойдя сердечно-сосудистые расстройства, - дополнил Максим Николаевич.

- Существует ли такое понятие как весеннее или осеннее обострение?

- По поводу осенних и весенних расстройств, мы уже поднимали эту тему много раз. Зачастую это связанно с тем, что психофармакология была недостаточно развита еще лет 20-30 назад. Короткое действие нейролептиков приводило к тому, что пациент после выписки из стационара через три-четыре месяца попадал обратно на лечение. Сейчас препараты достаточно сильные, пациент может длительное время находиться вне стен стационара и получать адекватную терапию. На данный момент во всем мире идет смещение акцентов на внестационарную помощь, психофармакология помогает лечить пациентов таким образом, чтобы они находились дома, на амбулаторном лечении и ходили к врачу, как посещают обычную поликлинику, - ответил Максим Николаевич.

- Какая тема для обсуждений была выбрана в этом году?

- В этом году Всемирная федерация психического здоровья темой года объявила «Психическое здоровье молодежи в меняющемся мире». Были выделены темы, которые волнуют специалистов в контексте этого праздника и дней информирования общества. Целью особого внимания являются такие вещи как травля, насилие, с которым приходится сталкиваться молодежи, которая подрывает психическое здоровье. В России не так давно запустился онлайн-ресурс «Травли нет», где есть хорошие рекомендации, адресованные педагогам и родителям детей, которым приходится сталкиваться с этим явлением в школе. Второй момент - это суицид. Россия находится на 16 месте в мировом рейтинге по этой проблеме. Если говорить о психическом здоровье подростков, то Россия впереди планеты всей, подростковый суицид в нашей стране выше, чем во всем мире.

- С чем это может быть связано?

- Эти тенденции тесно переплетались с какими-то общими экономическими моментами и всплеск, в том числе, был очень большой в 90-е годы. Как мне кажется, это отражение каких-то глобальных проблем. Возможно, в каком-то моменте от недостатка внимания к проблемам подростков в связи с тем, что меняется коммуникация между родителями и детьми. Каждый занят своими делами, гаджетами и нет возможности поговорить по душам.

- Как-то нужно контролировать доступ к этим гаджетам? Стоит ли отбирать?

- Если отобрать, станет еще хуже. Это уже фактически приравнено к таким расстройствам, как влечение к наркотикам. Отнимаешь и начинается синдром отмены, может быть, стоит не приучать, как-то ограничивать, но полностью отказаться от этого уже практически невозможно. Резко ограничивать доступ людей в это пространство, я думаю, не надо.

- Что нужно для поддержки здоровой психики?

- Для того чтобы иметь здоровую психику и вести здоровый образ жизни, надо заниматься собой. Конечно, если настигнет беда и болезнь придет незаметно, никто от этого не застрахован. Но, тем не менее, человек часть расстройства может профилактировать здоровым образом жизни, - советует Максим Николаевич.

- Что делать человеку, который стал объектом травли?

- В этой ситуации помощь нужна не ему. Как правило, это групповое явление, и помощь нужна всему коллективу, в котором происходят подобные явления. Не зря рецепты ориентированы на педагогов, тех, кто работает с детским коллективом. Потому что попасть в объекты насмешек может любой человек и не обязательно, что он слаб духом или чем-то отличается от других, это совсем не так. Бывает, что групповая динамика срабатывает таким образом, что кто-то оказывается слабым звеном. И задача грамотного и опытного взрослого человека - обозначить правила в коллективе, группе, классе. Недопустимо причинение вреда и проявление агрессии. В первую очередь, взрослые несут за это ответственность, -объясняет Екатерина.

- С какими проблемами к вам чаще всего приходят?

- Если брать психиатрию как таковую, то к нам люди приходят сами. Это, скажем так, уровень пограничных нарушений. Дюдей привозят и на скорой помощи или направляют к нам, если у них уже есть психотические нарушения. Обычно это происходит, когда у человека полностью отсутствует критика к собственному состоянию. Иногда по решению суда приходится ложить пациента в недобровольном порядке, ведь он не понимает происходящего, представляет угрозу для самого себя и окружающих.

Как оказалось, в современных психиатрических больницах нет смирительных рубашек, а временная изоляция от общества пациента - это вынужденная мера предохранения как его самого, так и окружающих от вреда, который он может причинить. После того, как человеку становится лучше, возвращается критика к своему состоянию, он уже сам на добровольной основе проходит лечение и посещает врача. То, что показывают нам в фильмах - великолепная игра актеров. В реальной жизни все происходит несколько иначе. Конечно, страдать душевными расстройствами мало кто бы захотел. Поэтому, врачи-психиатры советуют соблюдать простые правила для сохранения своего здоровья.